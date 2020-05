Παρέμβαση Μελάνια Τραμπ για τη δολοφονία Φλόιντ: Δεν υπάρχει λόγος για βία

Παρέμβαση για όσα εκτυλίσσονται στη Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς έκανε η Μελάνια Τραμπ.

Η «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ παρενέβη μέσω Τwitter και ζήτησε να αποφευχθεί η βία. «Η χώρα μας επιτρέπει όλες τις ειρηνικές διαμαρτυρίες αλλά δεν υπάρχει λόγος για βία. Είδα τους πολίτες αυτής της χώρας να ενώνονται και να φροντίζουν ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα».

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ. Ως έθνος, ας επικεντρωθούμε στην ειρήνη, στις προσευχές και στη θεραπεία» πρόσθεσε η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ.

Our country allows for peaceful protests, but there is no reason for violence. I’ve seen our citizens unify & take care of one another through COVID19 & we can’t stop now. My deepest condolences to the family of George Floyd. As a nation, let’s focus on peace, prayers & healing.

