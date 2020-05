Βαρουφάκης: «Μία από τα ίδια» οι ανακοινώσεις της ΕΕ

Presentation of Diem25 political program, in Athens, on Jan. 29,2019 / Παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος του Μέρα25, στην Αθήνα, στις 29 Ιανουαρίου, 2019

Σε διαφορετική κατεύθυνση από τη στάση των άλλων κομμάτων είναι η τοποθέτηση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, σχετικά με τις ενισχύσεις που ανακοίνωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, κάνοντας λόγο, σε δήλωσή του, «για μία από τα ίδια». Ο κ. Βαρουφάκης τονίζει ότι «μόνο όσοι διάβασαν τις λεπτομέρειες κατάλαβαν ότι πρόκειται για μία από τα ίδια. Άλλη μια φορά, η ΕΕ μοιράζει ψίχουλα στους ιθαγενείς για να συγκαλύψει την τεράστια νέα λιτότητα που τους ετοιμάζει». Αναλύοντας το ποσό των περίπου 32 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε για την Ελλάδα, ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει: «Από τα 32 δισ. που λένε ότι θα έρθουν στην Ελλάδα μόνο τα 22,6 δισ. είναι ενισχύσεις. Τα δάνεια τι να τα κάνεις όταν το χρέος σου είναι ήδη στον ουρανό; Από αυτά τα 22,6 δισ. θα πρέπει να αφαιρεθούν: Το 1,8 δισ. κόστος χρηματοδότησης του Ταμείου με τις εγγυήσεις που θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τις αποπληρωμές των δανείων της Επιτροπής που, περίπου, αναλογούν στα 9,8 δισ. για την Ελλάδα. Άρα, 22,5 μείον 1,8 μείον 9,8 διά του τρία. Άρα, μιλάμε για 3,6 δισ. ετησίως για τρία χρόνια (2021-24)». Στη συνέχεια, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 επισημαίνει ότι το 2021 θα έχουμε ένα έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 24 δισ., που, όπως υποστηρίζει, «θα είναι το πάτημα της τρόικας να απαιτήσουν, για την ίδια τριετία 2021-24, λιτότητα τουλάχιστον 15 δισ., ή 5 δισ. ετησίως. Δηλαδή, με το ένα χέρι θα μας δίνουν 3 ή 4 δισ. και με το άλλο θα μειώνουν μισθούς, συντάξεις και δαπάνες 5 δισ. και βάλε». «Είναι να χαιρόμαστε;», προσθέτει ο κ. Βαρουφάκης και καταλήγει στη δήλωσή του:«Αναρωτιέστε γιατί χαίρονται και χαμογελούν οι κύριοι Μητσοτάκης, Σταϊκούρας, Τσίπρας και Τσακαλώτος; Κι εμείς αναρωτιόμαστε!». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ