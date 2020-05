Η Άννα Βίσση «γκρέμισε» την καραντίνα και ζέστανε τις καρδιές μας στο MEGA

«Εύχομαι να’ ναι όλα περαστικά. Να μας αφήσει κάτι καλό όλο αυτό που συνέβη. Εύχομαι να ξαναανταμώσουμε σύντομα υγιείς, να προσέχετε».

Με αυτά τα λόγια η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου τους χιλιάδες τηλεθεατές που συντονίστηκαν στο MEGA για να την παρακολουθήσουν σε μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, για περισσότερες από τρεις ώρες το βράδυ της Πρωτομαγιάς μπήκε στα σπίτια μας, αλλά και στις ψυχές μας, ρίχνοντας με τα τραγούδια της φως στο σκοτάδι που επικρατεί λόγω κοροναϊού.

Ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από το σήμερα και το χθες, η απόλυτη ελληνίδα σταρ, μέσα από τη συχνότητα του MEGA, μας χάρισε μια μοναδική βραδιά διασκέδασης και αξέχαστων συναισθημάτων, κάτι που έχουμε όλοι μας ανάγκη στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε.

Φυσικά μια τέτοια βραδιά δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να μην ήταν εκεί να αποθεώνει την Άννα Βίσση, όπως κάνει τόσα χρόνια, αλλά έστω και έτσι, μέσα από το σαλόνι του ο καθένας, έδωσε το «παρών».

Τα social media κατακλύστηκαν με χιλιάδες μηνύματα. Στο Twitter το #SpitiMeTinAnna έγινε αμέσως νούμερα ένα trend στη χώρα με περισσότερες από 15 χιλιάδες αναρτήσεις.

#spitiMeTinAnna 💙 regards from Brazil! Me poly agapi @MegaTvOfficial 💙🇧🇷💙🇬🇷 pic.twitter.com/AtJKe60A8n

— Dan Castilhos (@DanCastilhos) May 1, 2020