Εκτός δράσης για ένα μήνα ο Λεβαντόφσκι

Η Μπάγερν επικράτησε με 3-0 της Τσέλσι στο Λονδίνο, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την φάση των «16» του Champions League.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πέτυχε το τρίτο τέρμα των Βαυαρών, αλλά τραυματίστηκε στο γόνατο. Έτσι ο Πολωνός επιθετικός θα λείψει για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες από τις υποχρεώσεις της Μπάγερν, χάνοντας μεταξύ άλλων και τη ρεβάνς με την Τσέλσι στη Γερμανία.

Ο Λέβα πραγματοποιεί μία εξαιρετική χρόνια καθώς έχει 39 γκολ σε 33 συμμετοχές με τη φανέλα των Βαυαρών τη φετινή σεζόν, ενώ είναι και πρώτος σκόρερ στο Champions League αφού έχει σκοράρει 11 τέρματα σε 6 αναμετρήσεις.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! 🍀 pic.twitter.com/rzRSdUHZKf

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 26, 2020