Κορωνοϊός: Στα 132 κρούσματα στην Ιταλία – Έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα

Workers wearing face masks are seen at the theatre where the Italian designer Giorgio Armani said his Milan Fashion Week show would take place to safeguard the health of press and buyers after a coronavirus outbreak in northern Italy, in Milan, Italy, February 23, 2020. REUTERS/Alessandro Garofalo

Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ιταλία λόγω της απότομης αύξησης των κρουσμάτων του κοροναϊού. Οι αρχές έλαβαν αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν την εξάπλωση του φονικού ιού, ωστόσο ο αριθμός των κρουσμάτων έχει προκαλέσει προβληματισμό και στο ελληνικό υπουργείο Υγείας, το οποίο συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα της Κυριακής. Κική Δημουλά: Η ποιήτρια που εξύμνησε την απώλεια του χρόνου και τη φθορά 132 κρούσματα στην Ιταλία Όσον αφορά την Ιταλία, τα κρούσματα πλέον είναι 132. Μάλιστα μόνο στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο στο Μιλάνο ο περιφερειάρχης Ατίλιο Φοντάνα, οι θετικοί στον ιό είναι 89. Πρόσθεσε ότι σε όλη την Ιταλία τα κρούσματα του κοροναϊού είναι σίγουρα πάνω από εκατό. Στο μεταξύ, τις ώρες αυτές πραγματοποιούνται εκατοντάδες εξετάσεις σε άτομα που ενδέχεται να ήλθαν σε επαφή με τους ασθενείς και αναμένονται το γρηγορότερο δυνατό τα σχετικά αποτελέσματα. Όπως έγινε γνωστό χθες βράδυ, απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από τα χωριά και κωμοπόλεις στις οποίες σημειώθηκαν τα περισσότερα κρούσματα. Σε όποιον δεν σεβαστεί την απαγόρευση θα μπορούν να επιβληθούν και ποινικές κυρώσεις. Σκέψεις να ακυρωθεί το καρναβάλι της Βενετίας Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, ζήτησε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της πόλης του, καθ΄όλη την επόμενη εβδομάδα. Ένα προληπτικό μέτρο για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Εξήγησε επίσης, ότι μπορεί να αναβληθούν μεγάλες εκθέσεις που είχαν προγραμματισθεί για το άμεσο μέλλον. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επίσης, είναι πιθανό να ακυρωθούν πολλές από τις κεντρικές εκδηλώσεις του παραδοσιακού καρναβαλιού της Βενετίας. Και στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, με πρωτεύουσα την Τεργέστη, από αύριο μέχρι και το τέλος του μήνα θα παραμείνουν κλειστά τα πανεπιστήμια, όπως και οι μικρές και μεγάλες βιβλιοθήκες της περιοχής. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, τέλος, η οικονομική ζημιά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κοροναϊού, για τις περιφέρειες του ιταλικού Βορρά, ανέρχεται ήδη στα 18 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Επίδειξη μόδας κεκλεισμένων των θυρών λόγω κορωνοϊού Ο Giorgio Armani διοργανώνει την επίδειξη μόδας της φθινοπωρινής συλλογής του, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνο σήμερα, πίσω από κλειστές πόρτες «λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην Ιταλία με τον κοροναϊό». «Η επίδειξη μόδας θα κινηματογραφηθεί σε ένα άδειο θέατρο, χωρίς εκπροσώπους του Τύπου και αγοραστές» και όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να την παρακολουθήσουν από την ιστοσελίδα του ιταλικού οίκου μόδας και τους λογαριασμούς του στο Facebook και στο Instagram στις 5 μ.μ. (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας είχε προγραμματίσει δύο επιδείξεις μόδας, στις 4 μ.μ. και στις 5 μ.μ. στην έδρα του brand στη Via Bergognone, σήμερα τελευταία μέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνο που άρχισε στις 19 Φεβρουαρίου. «Η απόφαση ελήφθη για να αποφευχθεί η έκθεση των προσκεκλημένων σε οποιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία τους» ανέφερε η εταιρεία. Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας λόγω κορωνοϊού Προβληματισμό έχει προκαλέσει στο υπουργείο Υγείας η παρουσία του κοροναϊού σε γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες που βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου. Μάλιστα στις 7 το απόγευμα συγκαλείται έκτακτη σύσκεψη όπου θα συζητηθούν τα νεότερα δεδομένα. Ο μηχανισμός του υπουργείου παραμένει σε επιφυλακή και εγρήγορση όπως αναφέρουν πηγές του, αλλά και όπως προκύπτει από σημερινή ενημέρωση του προς στον Τύπο. Όπως αναφέρεται «με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα του νέου κοροναϊού, το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνεχίζουν τις στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών από τρίτες χώρες στις πύλες εισόδου τις χώρας, με την έκδοση νέων φυλλαδίων και αφισών για αεροδρόμια και λιμάνια. Ενημέρωση σε εταιρίες σε όλη την Ελλάδα Επίσης πραγματοποιούν ενημέρωση των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στα λιμάνια Πάτρας και Ηγουμενίτσας, ενώ την προσεχή Πέμπτη στον Πειραιά, διεξάγεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το EU Healthy Gateways, με τίτλο «Μέτρα δημόσιας υγείας στις πύλες εισόδου και στα μέσα μεταφοράς (πλοία, αεροπλάνα)». Αξίζει να σημειωθεί ότι αρμόδιοι βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την εκτίμηση της κατάστασης διεθνώς. Αυτό είναι σημαντικό καθώς με τα νεότερα δεδομένα επικαιροποιούν όλες τις οδηγίες, βάσει των επιδημιολογικών κριτηρίων ορισμού κρούσματος, σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων και ειδικών λοιμωξιολόγων που έχει συγκροτηθεί. Σε απόλυτη ετοιμότητα τα ελληνική νοσοκομεία Κατά καιρούς οι επιστήμονες που εκπροσωπούν το υπουργείο Υγείας στη χώρα μας, έχουν εκτιμήσει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καταγραφεί κρούσμα του νέου κοροναϊού και στην Ελλάδα. Το ζητούμενο πάντως για τους επιστήμονες είναι πόσο γρήγορα θα εντοπιστεί και θα απομονωθεί. Για το λόγο αυτό, όπως τονίζει για μια ακόμη φορά το υπουργείο Υγείας όλες οι υγειονομικές αρχές της χώρας – νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ – βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα.