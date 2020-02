Scorsese, Cameron, Iñárritu, Bigelow: Τι κοινό έχουν οι τέσσερις θρυλικοί σκηνοθέτες;

Παρά τις διαφορές τους ως προς το ύφος, τις θεματικές, την αφήγηση και τα είδη με τα οποία επιλέγουν να καταπιαστούν, η Kathryn Bigelow, ο James Cameron, ο Alejandro G. Iñárritu και ο Martin Scorsese έχουν πολλά κοινά. Όλοι τους κορυφαίοι σκηνοθέτες, έχουν κατορθώσει να αφήσουν το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου δημιουργώντας εξαιρετικά επιτυχημένες ταινίες – τόσο καλλιτεχνικά, όσο και εισπρακτικά. Άλλωστε τα 57 (!) βραβεία Όσκαρ που έχουν καταφέρει να συλλέξουν συνολικά, αρκούν για να αποδείξουν την αυθεντία τους.

Φέτος, τους ένωσε και ένα ακόμη στοιχείο: Και οι τέσσερίς τους έγιναν Πρεσβευτές και δέχτηκαν την υποστήριξη της Rolex, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο την σύνδεση της εταιρίας με την ιστορία του κινηματογράφου. Φορώντας τα θρυλικά ρολόγια της εταιρίας, έδωσαν εκ βαθέων συνεντεύξεις για τους ανθρώπους που τους ενέπνευσαν να βιώσουν τη μαγεία του κινηματογράφου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν να εμπνέουν οι ίδιοι τους μαθητές τους.

Martin Scorsese

Με την καριέρα του να διαρκεί 50 ολόκληρα χρόνια, ο Martin Scorsese είναι μια πραγματικά επιβλητική φιγούρα στην ιστορία του κινηματογράφου. Η πρώτη του επαφή με την έβδομη τέχνη έγινε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, όταν έκανε την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εκεί συνάντησε για πρώτη φορά τον καθηγητή κινηματογράφου Haig Manoogian, ο οποίος «έβαλε φωτιά στις καρδιές των μαθητών του», σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Scorsese για τον μέντορά του. Ενώ ακόμη σπούδαζε, δημιούργησε τις πρώτες του ταινίες μικρού μήκους, ενώ μερικά χρόνια αργότερα ήρθε και η πρώτη του ολοκληρωμένη ταινία. Έκτοτε, έχει συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση του κινηματογράφου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα μέσα από έναν μεγάλο αριθμό ταινιών, διατηρώντας πάντα την φρέσκια ματιά του. Η μορφή του αντανακλάται άψογα στο Rolex Day-Date 40 που φορά, ένα ιστορικό ρολόι που έχει επενδυθεί με χαρακτηριστικά νέας γενιάς.

Kathryn Bigelow

Πριν γίνει σκηνοθέτιδα η Kathryn Bigelow σπούδασε εικαστικά στη Σχολή Καλών Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο. Αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου συνάντησε τον καλλιτέχνη Lawrence Weiner, ο οποίος την προκάλεσε να γίνει η καλλιτέχνιδα που είναι σήμερα. «Με έκανε να δω την διαδικασία της διερεύνησης και της έκπληξης, και τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να μας πληροφορήσει». Παραμένει η πρώτη και μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Το Rolex DateJust 36 μοιράζεται τον γυναικείο δυναμισμό της.

Alejandro G. Iñárritu

Είναι γνωστός για τη διερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης, η οποία τον καθιέρωσε ως κινηματογραφική δύναμη σε συνδυασμό με την ξεχωριστή αισθητικά ματιά του. Ο Iñárritu συνάντησε τον μέντορά του Ludwik Margules, έναν σκηνοθέτη του θεάτρου, της όπερας και του κινηματογράφου στα πρώτα του βήματα ως σκηνοθέτης. Τα τρία χρόνια που θήτευσε στο πλάι του άλλαξαν τη ζωή του και την «αντίληψή του για το τι σημαίνει να είναι κανείς σκηνοθέτης» ενώ παράλληλα τον ώθησαν στο να πιστέψει στον εαυτό του και να γίνει ο άνδρας και ο καλλιτέχνης που θαυμάζουμε σήμερα. Ένας σκηνοθέτης με την καριέρα του να μοιράζεται μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού και τον χρόνο να αποτελεί μία από τις κεντρικές θεματικές του έργου του, δεν θα μπορούσε να φορά κάτι πέραν του Rolex GMT-Master II, ενός ρολογιού που απευθύνεται σε διεθνείς ταξιδιώτες.

James Cameron

Καταξιωμένος δημιουργός ταινιών αλλά και εξερευνητής, είναι υπεύθυνος για μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες ταινίες των τελευταίων τριών δεκαετιών. Δημιούργησε την πρώτη του θεατρική ομάδα στην ηλικία των 14 ετών με την ενθάρρυνση του κυρίου Mckenzie, του καθηγητή Βιολογίας του στο σχολείο, ο οποίος του είπε ότι διέθετε «απεριόριστες δυνατότητες». Ο Cameron απέδειξε πως ο καθηγητής του είχε δίκιο, μέσα από τη θαρραλέα ματιά του τόσο ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός όσο και ως εξερευνητής. Το 2012, η αγάπη του για τον βυθό τον οδήγησε σε μια κατάδυση – ρεκόρ στο πιο βαθύ σημείο της γης, στην Τάφρο των Μαριανών. Αυτό το τεράστιο επίτευγμα αποτέλεσε την έμπνευση για το Rolex Deapsea, ένα ρολόι σχεδιασμένο για την περιπέτεια.

Η Rolex και η μαγεία του κινηματογράφου

Ο Marlon Brando στην ταινία «Αποκάλυψη Τώρα», ο Paul Newman στην ταινία «Χρώμα του Χρήματος», ο Bill Paxton στον Τιτανικό, είναι μόνο μερικά παραδείγματα θρυλικών χαρακτήρων που φόρεσαν στον καρπό τους τα μοντέλα της Rolex. Διαχρονικά, τα ρολόγια της εταιρίας επιλέγονται από τους σκηνοθέτες για να «πρωταγωνιστήσουν» στις ταινίες τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προέρχονται από την προσωπική συλλογή των ίδιων των ηθοποιών. Ωστόσο, η σχέση της Rolex με τον κινηματογράφο δεν σταματά εκεί.

Από το 2017 η Rolex επισημοποιεί τους ισχυρούς δεσμούς της με την Ακαδημία Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ως Αποκλειστικό Ρολόι των Oscars® και Ιδρυτικός Υποστηρικτής του Μουσείου της Ακαδημίας, το οποίο πρόκειται να εγκαινιαστεί φέτος στο Los Angeles με στόχο την διατήρηση της ιστορίας του κινηματογράφου. To 2020, η Rolex έδειξε έμπρακτα την υποστήριξή της στον θεσμό των Όσκαρ με δύο τρόπους: Υποστηρίζοντας τους τέσσερις κορυφαίους σκηνοθέτες Kathryn Bigelow, James Cameron, Alejandro G. Iñárritu και Martin Scorsese και δημιουργώντας το Green Room του διαγωνισμού.

Το πνεύμα της αέναης εξερεύνησης

Το φετινό Green Room των Όσκαρ δεν χαρακτηριζόταν μόνο από υψηλή αισθητική: Έκρυβε και ένα σημαντικό μήνυμα. Το ROLEX GREENROOM που υποδέχτηκε τους αστέρες που απένειμαν τα φετινά βραβεία, άντλησε την έμπνευσή του από τον Βόρειο Πόλο. Με αυτό τον τρόπο έγινε μέρος της καμπάνιας Rolex Perpetual Planet, η οποία είναι αφιερωμένη στην υποστήριξη της εταιρίας από το 1930 στις εξερευνητικές αποστολές που έχουν σκοπό την σωτηρία του πλανήτη.

