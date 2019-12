Η Κύπρος διαψεύδει το επεισόδιο με ισραηλινό ερευνητικό στην ΑΟΖ

Δεν έχει σημειωθεί οποιονδήποτε επεισόδιο εντός της κυπριακής ΑΟΖ, μεταξύ ισραηλινού ερευνητικού πλοίου και τουρκικού πολεμικού πλοίου, σπεύδει να διευκρινίσει η κυβέρνηση της Κύπρου, διαψεύδοντας έτσι το δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου, διέψευσε ότι έχει λάβει χώρα οποιονδήποτε επεισόδιο εντός της κυπριακής ΑΟΖ, μεταξύ ισραηλινού ερευνητικού πλοίου και τουρκικού πολεμικού πλοίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, τουρκικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού εκδίωξε ισραηλινό πλοίο ερευνών κοντά στην Κύπρο πριν από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα της Jerusalem Post, υπήρξε επιβεβαίωση του συμβάντος από το Υπουργείο Υποδομών, Ενέργειας και Υδάτων της χώρας.

Τι ισχυριζόταν το δημοσίευμα

Στο ωκεανογραφικό σκάφος Bat Galim της Ωκεανογραφικής και Λιμνολογικής Ερευνητικής Υπηρεσίας, επέβαιναν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion καθώς και ένας Κύπριος γεωλόγος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν υποθαλάσσια έρευνα για τον αγωγό EastMed μετά από εντολή της ισραηλινής κυβέρνησης.

Το τουρκικό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα και οι Τούρκοι απαίτησαν από το πλοίο και τους ερευνητές να μετακινηθούν άμεσα από την περιοχή γιατί βρισκόντουσαν «εντός της τουρκικής ΑΟΖ».

Το Τελ Αβίβ δεν προχώρησε ούτε σε διάβημα, ούτε έστειλε κάποια ναυτική ή αεροπορική βοήθεια στο ερευνητικό σκάφος του.

Σημειώνεται ότι το σκάφος έπλεε μετά από άδεια των κυπριακών Αρχών.

Ασκήσεις του Ισραήλ στην κυπριακή ΑΟΖ

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται πως το Πολεμικό Ναυτικό και η Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποιούν στρατιωτική άσκηση, με κορβέτες και μαχητικά, στην κυπριακή ΑΟΖ, απαντώντας στις παράνομες ενέργειες του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην άσκηση λαμβάνει μέρος και το ερευνητικό πλοίο Bat-Galim.

Tomorrow, #Israeli Navy Sa’ar 5/6-class corvettes, Sa’ar 4.5-class missile boats & Dolphin-2 subs will be ready to sink any #Turkish Navy ship which might harass Bat-Galim research vessel. #IAF‘s F-35Is will shoot-down any #TurkishNavy & Air Force airplanes approaching the ship. https://t.co/xCVn0w2PR1 pic.twitter.com/qHB5fib8Wj

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 14, 2019