Απειλές Ερντογάν: Η Ελλάδα θα πληρώσει διεθνώς το τίμημα για τις πράξεις της

Κλιμακώνει τη ρητορική έντασης ο Ταγίπ Ερντογάν με φόντο τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης για τον καθορισμό θαλάσσιων συνόρων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε όλη τη «βεντάλια» θεμάτων με την ελληνική πλευρά και εκτόξευσε νέες απειλές κατά Αθήνας και Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε «διεθνές σκάνδαλο» την απέλαση του λίβυου πρέσβη, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα θα πληρώσει διεθνώς το τίμημα για τις πράξεις της.

Παράλληλα, ανέβασε περισσότερο τους τόνους, διαμηνύοντας πως «η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι Ελληνοκύπριοι τώρα δεν μπορούν να κάνουν βήματα χωρίς την έγκριση μας».

#BREAKING Greek Cypriots, Egypt, Greece, Israel can’t form natural gas transmission line without Turkey’s consent under deal with Libya: Erdogan

«Η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδαρα , αυτό τους έχει τρελάνει» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, όπως είχε αφήσει να διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες η τουρκική πλευρά, προανήγγειλε την πραγματοποίηση ερευνών στις περιοχές που ορίζει η συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης.

«Παρά τα δικαιώματα που είχαμε μας απειλούσαν, όμως δεν υποχωρήσαμε. Με τη συμφωνία αυτή η Τουρκία έκανε χρήση των δικαιωμάτων της που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και χάλασε το παιχνίδι όσων έκαναν μονομερείς κινήσεις. Τώρα θα μπορούμε να κάνουμε κοινές έρευνες στις περιοχές αυτές» δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας.

#BREAKING With Turkey-Libya maritime deal, Ankara has shown world its determination to protect rights under international law, says President Erdogan

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 9, 2019