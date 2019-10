Συρία : Πανηγύρια για Πούτιν, Ερντογάν και… Τραμπ

Στη Συρία -και συγκεκριμένα την πόλη Κομπάνι- αναπτύσσονται οι δυνάμεις της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, στον απόηχο της συμφωνίας του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για μια συμφωνία για την οποία πανηγυρίζουν… οι πάντες

Στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, νωρίς το μεσημέρι η στρατιωτική αστυνομία της Ρωσίας έκανε την εμφάνισή της στο Κομπάνι.

Οι ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν εδώ και μέρες διασχίσει τις ανατολικές ακτές του Ευφράτη, έχουν αναπτυχθεί και στα βορειοανατολικά της Μανμπίτζ, όπως και στην πόλη Ρας αλ-Άιν.

«Με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν από τους προέδρους της Ρωσίας και της Τουρκίας στις 22 Οκτωβρίου στο Σότσι, σήμερα στις 12 το μεσημέρι φάλαγγα της ρωσικής στρατονομίας διέσχισε τον Ευφράτη και κατευθύνθηκε προς την κατεύθυνση της σύροτουρκικής μεθορίου», διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τους Ρώσους υποδέχθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και συζήτησαν τη συνεργασία που θα έχουν, ενώ οι δυνάμεις της ρωσικής στρατονομίας θα εγγυώνται την ασφάλεια των κατοίκων και θα επιτηρούν την τάξη.

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με τη συμφωνία των δύο ηγετών, θα πραγματοποιούν περιπολίες στις περιοχές που έχουν ορισθεί και θα συνδράμουν στην αποχώρηση των Κούρδων μαχητών της πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) με τον οπλισμό τους σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα ανάμεσα σε Τουρκία και Συρία.

Όλα αυτά, ενώ στο επικοινωνιακό κομμάτι όλοι βγαίνουν… κερδισμένοι!

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με τον κ. Πούτιν.

Μάλιστα, ο κ. Ερντογάν είπε στους εκπροσώπους του Τύπου πως ο Ρώσος πρόεδρος τον διαβεβαίωσε για την εκδίωξη των Κούρδων από την περιοχή. Μάλιστα, όπως μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη ο δημοσιογράφος του One Channel, Ανδρέας Ρομπόπουλος, ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε ως πολύ σημαντικό σημείο της συμφωνίας με τη Ρωσία τη δημιουργία τουρκικών παρατηρητηρίων.

Αναμένεται να δημιουργηθούν πέντε δυτικά του Τελ Αμπιάτ και δέκα ανατολικά του Ρας Αλ Αϊν.

Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία, κατοχυρώνει το ρόλο της στην περιοχή. Και θα μπορεί να παρακολουθεί και να αποτρέπει τη συγκέντρωση Κούρδων από την μεθόριο της αλλά και από τα εδάφη της Βόρειας Συρίας.

Την ίδια στιγμή, μαζί με την Τουρκία και η Ρωσία αναδείχτηκε κύρια γεωπολιτική δύναμη στην περιοχή.

Μπορεί στον πολυετή πόλεμο της Συρίας να ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα, αφού η Μόσχα παρείχε στήριξη στις δυνάμεις της Δαμασκού, ενώ η Άγκυρα ήταν στο πλευρό των ανταρτών που ήθελαν να πέσει το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, όμως, βρήκαν τη «χρυσή τομή».

Σύμφωνα με το CNN, Πούτιν και Ερντογάν φαίνεται πως θα ήθελαν μία συμφωνία που δεν απαιτεί επανεξέταση των διεθνών συνόρων και αποθαρρύνει αποσχιστικές δυνάμεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε πως η Τουρκία δεσμεύτηκε να σεβαστεί την «κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα» της Συρίας. Ακόμη ένα θετικό για τον Πούτιν, είναι ότι η Μόσχα εξασφάλισε ότι η Άγκυρα πρέπει να διαπραγματεύεται απευθείας με τη Δαμασκό, κάτι που ο Ερντογάν αρνούνταν πεισματικά.

Ενώ όλοι οι αναλυτές αναφέρουν πως η Ουάσινγκτον είναι ο μεγάλος χαμένος της κατάστασης στη Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ ζώντας ακόμα στο… ροζ συννεφάκι του, με ένα πανηγυρικό tweet έκανε λόγο για «μεγάλη επιτυχία» στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας.

«Η ζώνη ασφαλείας δημιουργήθηκε. Η κατάπαυση πυρός κράτησε και οι πολεμικές αποστολές σταμάτησαν. Οι Κούρδοι είναι ασφαλείς και συνεργάστηκαν πολύ καλά μαζί μας. Οι κρατούμενοι του ISIS βρίσκονται στη φυλακή» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

​Όπως τονίζει θα κάνει επίσημη δήλωση από τον Λευκό Οίκο, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019