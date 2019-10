Συρία : Τζιχαντιστές ακρωτηριάζουν το σώμα κούρδισσας μαχήτριας

Αποτροπιασμό και φρίκη προκαλεί νέο βίντεο από τη Συρία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.

Σε αυτό διακρίνονται τζιχαντιστές – σύμμαχοι του Ερντογάν να ακρωτηριάζουν το σώμα κούρδισσας μαχήτριας των SDF. Πρόκειται για μαχητές της «ταξιαρχίας Al Mahdy», η οποία συμμετέχει στην τουρκική εισβολή στη Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο μαχητής που τραβάει το βίντεο ακούγεται να λέει: «Τα πτώματα των γουρουνιών του PKK και του PYD είναι κάτω από τα πόδια μας. Ο Θεός είναι μεγάλος».

Στη συνέχεια, ο άντρας υποστηρίζει πως «αυτή είναι μια από τις π@@@@ς που μας στείλατε».

Στο σημείο εκείνο, γυρίζει η κάμερα και δείχνει τους συντρόφους του να ποδοπατούν και να ακρωτηριάζουν τη γυναίκα.

Το βίντεο, το οποίο αναπαράγουν έγκριτοι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή, αποτελεί ακόμη μια φρικαλεότητα στον μακρύ κατάλογο όσων έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή και αποτυπώνει με τον πιο περίτρανο τρόπο τη βαναυσότητα της τουρκικής επιχείρησης, την οποία πάντως η τουρκική πλευρά έχει διαψεύσει πάμπολλες φορές.

Fighters ofTurkey backed Syrian factions condust an act of terror and mutilate a kurdish female fighter that was killedin battles againstTurkish aggression

One of the murderers says:»this is one of your bi**es and she is under our feet and then shout Allahu Akbar»

