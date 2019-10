Συρία : Σε εξέλιξη η συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν

Λίγες ώρες πριν την εκπνοή της εύθραυστης κατάπαυσης πυρός στη βόρεια Συρία, o Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντάται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Σότσι.

Οι δύο ηγέτες συζητούν για το μέλλον της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στη βόρεια Συρία, αλλά και το ρόλο της Μόσχας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Στόχος της Μόσχας -όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ- είναι η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, η καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων και η προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν, από την πλευρά του, επιμένει στη δημιουργία ζώνης ασφαλείας, μήκους 32 χιλιομέτρων, στα βόρεια σύνορα της Συρίας, ενώ προειδοποιεί ότι εφόσον μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν έχουν αποχωρήσει οι Κούρδοι, τότε η επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» θα ξεκινήσει εκ νέου.

«Πιστεύω πως αυτή η συνάντηση θα προσφέρει εξαιρετικά σημαντικές ευκαιρίες στην επιχείρηση ‘Πηγή Ειρήνης’» τόνισε ο τούρκος πρόεδρος λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Πούτιν, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ερντογάν και Πούτιν αναμένεται να συγκρίνουν τα σχέδια για την πολιτική διευθέτηση της συριακής κρίσης.

«Η Ρωσία θέλει να συζητήσει την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία, να έχει καλύτερη αντίληψη της κατάστασης, να λάβει πληροφορίες για τα τουρκικά σχέδια και να τα συγκρίνει με τα γενικότερα σχέδια με τη διευκόλυνση της διευθέτησης του συριακού ζητήματος» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η Ρωσία γνωρίζει τις δυσκολίες της κατάστασης στη βόρεια Συρία. Η συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν θα αποδώσει καρπούς» δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν, κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών στο Σότσι.

Πρόσθεσε δε, πως «η κατάσταση στη Συρία είναι δύσκολη. Όλοι το βλέπουν και όλοι το καταλαβαίνουν. Οι διαβουλεύσεις Ρωσίας – Τουρκίας παραμένουν το ζητούμενο».

Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η συνάντηση με τον Πούτιν θα συμβάλλει στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία.

