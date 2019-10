Συρία: Στα βόρεια της χώρας ο συριακός στρατός για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση

Η κατάσταση στη βόρεια Συρία διαμορφώνεται εκρηκτική. Οι δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ και οι δυνάμεις των Κούρδων αφήνουν στην άκρη τις έχθρες τους για να αντισταθούν στην τουρκική εισβολή.

Το λιβανικό ειδησεογραφικό δίκτυο al-Mayadeen μετέδωσε σήμερα την πληροφορία ότι ο συριακός στρατός θα αναπτυχθεί εντός των προσεχών 48 ωρών στην πόλη του Κομπάνι, που ελέγχεται από τις αραβοκουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) και στην γειτονική πόλη Μανμπίζ, που ελέγχεται από τις SDF και συμμαχικές τους δυνάμεις.

Οι δύο πόλεις βρίσκονται στην ζώνη της βόρειας Συρίας που ελέγχεται από τις αραβοκουρδικές δυνάμεις, που αποτελούν στόχο της επίθεσης που έχει εξαπολύσει η Τουρκία και οι συμμαχικές της ανταρτικές δυνάμεις στην Συρία.

Ο συριακός στρατός άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις στα μέτωπα της βόρειας Συρίας «για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση» στο συριακό έδαφος, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, χωρίς να διευκρινίσουν τις ζώνες ανάπτυξης των δυνάμεων της Δαμασκού.

Η συριακή κυβέρνηση και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις διεξήγαγαν συνομιλίες σε ρωσική βάση της Συρίας, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κούρδο πολιτικό αξιωματούχο.

Στο παρελθόν, οι συριακές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε ορισμένες κουρδικές περιοχές για να αποτραπεί μία τουρκική επίθεση.

Ο αντιστράτηγος των Κούρδων εξηγώντας γιατί αποφάσισαν να σταθούν δίπλα στον Ασαντ και τον σύμμαχό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέρει ότι «πάντα λέω στις δυνάμεις μας, αυτός ο πόλεμος είναι δικός μας!

»Οι τρομοκράτες του ισλαμικού κράτους ήρθαν στη Συρία από όλο τον κόσμο. Είμαστε αυτοί που πρέπει να πολεμήσουν, γιατί έχουν καταλάβει τα εδάφη μας, λεηλατούσαν τα χωριά μας, σκότωσαν τα παιδιά μας και υποδούλωσαν τις γυναίκες μας».

«Οι δυνάμεις που διοικώ τώρα είναι αφοσιωμένες στην προστασία του ενός τρίτου της Συρίας από την εισβολή της Τουρκίας και των μισθοφόρων της τζιχάντ.

»Η περιοχή της Συρίας την οποία υπερασπιζόμαστε υπήρξε ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπους που επέζησαν τις γενοκτονίες και τις εθνικές εκκαθαρίσεις που διέπραξε η Τουρκία κατά των Κούρδων, των Συριακών, των Ασσυρίων και των Αρμενίων κατά τους τελευταίους δύο αιώνες» εξηγεί ο αντιστράτηγος.

Το απόγευμα της Κυριακής το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις υπό τουρκική ηγεσία έχουν τον έλεγχο του (βασικού) αυτοκινητοδρόμου Μ4.

Λίγη ώρα νωρίτερα και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σημείωνε ότι ο τουρκικός στρατός και οι Σύροι αντάρτες σύμμαχοί του θα προχωρήσουν κατά 30-35 χιλιόμετρα εντός του συριακού εδάφους.

Παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη ο Ερντογάν είπε επίσης ότι οι τουρκικές δυνάμεις έχουν πάρει υπό τον έλεγχό τους την πόλη Ρας Αλ Αϊν καθώς επίσης και το Τελ Αμπιάντ.

Επιπλέον, ανέφερε πως «440 τρομοκράτες σκοτώθηκαν, 26 τραυματίστηκαν, 24 αιχμαλωτίστηκαν», καθώς και πως οι δυνάμεις υπό την ηγεσία της Τουρκίας ελέγχουν την πόλη Ρας αλ Άιν, ενώ έχουν περικυκλώσει την πόλη Τελ Αμπιάντ.

Τουλάχιστον 26 άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα στην βόρεια Συρία από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των τουρκικών δυνάμεων και των σύρων συμμάχων τους στην περιοχή, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου, τουλάχιστον δέκα πολίτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια επιδρομής της τουρκικής αεροπορίας, η οποία έπληξε φάλαγγα αμάχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

«Βρισκόμασταν στην φάλαγγα κούρδων αμάχων που στόχευσαν οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ-Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά κάποιοι συνάδελφοί μας είναι νεκροί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Στεφανί Περές, δημοσιογράφος της France Télévisions χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για έναν νεκρό δημοσιογράφο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητά του.

Horrifying video from a civilian convoy hit near Ras al-Ain N. Syria. Tried to blur it quickly because it’s hard to warch. pic.twitter.com/mF2neIDloq

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 13, 2019