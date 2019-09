ESPN: «Ο Γιάννης θα μπορούσε να πάει στους Γουόριορς το 2021»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αυτή τη στιγμή ο MVP του ΝΒΑ και κυρίως ο παίκτης που ακούγεται περισσότερο από τον καθένα στις ΗΠΑ.

Όλα «τρέχουν» γύρω από τον Greek Freak, ο οποίος είναι στην επικαιρότητα και για ακόμα έναν λόγο. Για το συμβόλαιο που πρόκειται να υπογράψει με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τα ελάφια αναμένεται να του προσφέρουν το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία, περίπου 247 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια, ωστόσο σύμφωνα με το ESPN δεν πρέπει να θεωρείται σίγουρο πως θα υπογράψει και θα μείνει στο Μιλγουόκι.

Το γνωστό αμερικανικό δίκτυο έβαλε φωτιά, καθώς όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του οι Γουόριορς «καραδοκούν» για νατον κάνουν δικό τους και να δημιουργήσουν μια νέα super team στο ΝΒΑ.

Ο Αντετοκούνμπο θέλει να μείνει στους Μπακς αλλά θέλει να διεκδικήσει και πρωτάθλημα κι αν δει στα επόμενα δύο χρόνια ότι τα ελάφια δεν κάνουν βήματα προς τα εμπρός τότε θα κοιτάξει το μέλλον του μακριά από το Μιλγουόκι.

Οι πολεμιστές λοιπόν είναι μια περίπτωση που θα κοιτάξει, καθώς εκεί θα βρει αυτό που ψάχνει, στηρίγματα και τρομερούς σουτέρ, αφού θα πάει σε μια ομάδα που διαθέτει τους Στεφ Κάρι, Κλέί Τόμπσον, αλλά και Ντρέιμοντ Γκριν και Ντάντζελο Ράσελ. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν σε δύο χρόνια με τον Γιάννη προς το παρόν να είναι απόλυτα προσηλωμένος στους Μπακς.

Giannis (@Giannis_An34) to the Warriors could happen in the summer of 2021. 😱#NBATwitter #NBA #Warriors pic.twitter.com/IaD0eJcZ9v

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 17, 2019