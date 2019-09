Πιτίνο : Η υπεράσπιση του Αντετοκούνμπο και η παρότρυνση

Ο Ρικ Πιτίνο τοποθετήθηκε σχετικά με τα υποτιμητικά σχόλια του ομοσπονδιακού προπονητή της Βραζιλίας, Αλεξάνταρ Πέτροβιτς, μετά την νίκη της Βραζιλίας εαντίον του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ο Αμερικανός «θρύλος» του αμερικανικού μπάσκετ, ο οποίος την περσινή σεζόν τίμησε τα μέρη μας με την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έδειξε ενοχλημένος με τις δηλώσεις του Κροάτη τεχνικού, κάτι που μοιράστηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.

Ο Πιτίνο από την αρχή του καλοκαιριού είχε δηλώσει πως η «επίσημη αγαπημένη» έχει τη δυνατότητα να νικήσει και τις ΗΠΑ με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στη σύνθεσή της. Οι δηλώσεις του Πέτροβιτς για τον 68χρονο πρώην τεχνικό των «πρασίνων», είναι τουλάχιστον υποτιμητικές, προτρέποντας τον «Greek Freak» να δείξει την αξία του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Η Βραζιλία νίκησε την Ελλάδα με έναν πόντο στο φινάλε και ο προπονητής της είπε ότι τις…έβρεξαν σε έναν από τους καλύτερους παίκτες του πλανήτη. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι ότι ποτέ δεν θα έκανε ένα τέτοιο σχόλιο. Είναι πολύ ταπεινός. Δείξε το παιχνίδι σου κόντρα στην Νέα Ζηλανδία μεγάλε!»

Brazil beats Greece by one at the buzzer and the Coach boasts they kicked the ass of one of the best players on the planet. One of my favorite things about @Giannis_An34 is he would never make a comment like that. He carries himself with great humility. Bring it vs NZ big fella!

— Rick Pitino (@RealPitino) September 4, 2019