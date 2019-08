Ιταλία : Νέα ισχυρή κρηξη του ηφαιστείου Στρόμπολι

Νέα ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο νησί του Στρόμπολι, στα ανοικτά της Σικελίας, ανακοίνωσε η ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 12:17 (τοπική ώρα, 13:17 ώρα Ελλάδας) στην κεντρική-νότια πλαγιά του κρατήρα, όπως διευκρίνισαν οι πυροσβέστες στον λογαριασμό τους στο Twitter. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

We were just at #Stromboli volcano watching the small eruptions. We left and then this giant eruption happened! #volcano pic.twitter.com/gQHjXuH9l3

— Nicole Bremner (@NicoleBremner) August 28, 2019