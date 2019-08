ΗΠΑ – Καλιφόρνια: Εκτροχιασμός τρένου με 27 τραυματίες

Επιβατηγό τρένο εκτροχιάστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (πρωί Παρασκευής στην Ελλάδα) στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 27 άτομα.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 13 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι δέχτηκαν πρώτες βοήθειες στο σημείο του ατυχήματος.

Στην περιοχή του εκτροχιασμού κατέφτασαν 15 ασθενοφόρα και περισσότεροι από 40 πυροσβέστες. Η κίνηση στην περιοχή έχει διακοπεί.

Another picture from the parking lot showing many first responders actively helping people who were on the #train when this happened. @danielapardotv is there and working to get more information. #Marconi @ABC10 pic.twitter.com/XynV9eoHbU

— Madison Meyer (@madisonmeyer) August 23, 2019