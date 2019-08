ΗΠΑ: 246 νεκροί το 2019 από ένοπλες επιθέσεις

Από τις αρχές του έτους έως σήμερα 246 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 979 τραυματίσθηκαν στη διάρκεια ένοπλων επιθέσεων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Stanford Data Project, που καταμετρά ως τέτοιες όσα επεισόδια έχουν πάνω από τέσσερα θύματα (νεκρούς και τραυματίες, εκτός των δραστών) σε ένα συγκεκριμένο σημείο και σε συγκεκριμένο ελάχιστο χρόνο.

Κατά μέσον όρο, ο αριθμός αυτός στατιστικά ισοδυναμεί με πάνω από έναν νεκρό την ημέρα από επιθέσεις με όπλα, ή πιστόλια.

#BREAKING At least 18 people shot at Cielo Vista Mall, in #Walmart , El Paso #Tx . #ElPaso #Texas #CieloVistaMall #shooting pic.twitter.com/La4OOKeDwE



Πρόκειται για μία ιδιότυπη εσωτερική τρομοκρατία, που τις περισσότερες φορές έχει ως πρωταγωνιστές λευκούς ζηλωτές της θεωρίας για την υπεροχή της λευκής φυλής, που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα αντίστοιχα κτυπήματα της επιλεγόμενης ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Άλλωστε και οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν πως το επεισόδιο του Ελ Πάσο θα το αντιμετωπίσουν ως εσωτερική τρομοκρατία.

Το χθεσινό επεισόδιο στο Ελ Πάσο είναι μακράν το πιο θανατηφόρο εντός του έτους (20 νεκροί και 26 τραυματίες). Ακολουθεί η επίθεση στο Βιρτζίνια Μπιτς στις 31 Μαΐου (13 νεκροί και 4 τραυματίες) κι έπεται η επίθεση στις 28 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Σκόρδου στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας (4 νεκροί και 12 τραυματίες).

#Breaking: Just in – At least 18 people got shot by gunman who opened fire at crowds at an #Walmart store. pic.twitter.com/5LH8jrDj7m

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 3 Αυγούστου 2019