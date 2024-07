Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 26/7 στην Αττική. Η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Νέος Κουβαράς στην Κερατέα Αττικής.

Η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε τους κατοίκους της περιοχής με μήνυμα «112» να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📌 #Attica

🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Neos_Kouvaras #Attica

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki

@hellenicpolice https://t.co/Rn8fKWGNyL

— 112 Greece (@112Greece) July 26, 2024