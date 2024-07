«Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάτι άλλο εκτός από μια σφαίρα προκάλεσε τον τραυματισμό στο αυτί του Ντόναλντ Τραμπ» κατά την απόπειρα δολοφονίας του στις 13η Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρώην γιατρός του.

Την ίδια στιγμή, οι αμφιβολίες που άφησε το FBI για το τί προκάλεσε την αιμορραγία στο αυτί του προέδρου άρχισαν να αποκτούν ξαφνικά πολιτικές προεκτάσεις, με τον Τραμπ να επιτίθεται στο FBI.

Ο Ρόνι Τζάκσον, γιατρός του Τραμπ όταν ήταν πρόεδρος, δημοσίευσε σήμερα ανακοίνωση μια ημέρα αφότου ο Τραμπ επέκρινε τον διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι επειδή δήλωσε σε Επιτροπή της Βουλής ότι δεν έχει καταστεί σαφές αν ο Τραμπ χτυπήθηκε από σφαίρα ή από κάτι άλλο.

Update on President Trump’s recovery from the bullet wound to his ear. pic.twitter.com/zLQuvk5cnQ

— Ronny Jackson (@RepRonnyJackson) July 26, 2024