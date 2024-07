Η αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 ολοκληρώθηκε. Τα μάτια δισεκατομμυρίων ανθρώπων είναι στραμμένα στο Παρίσι και την Τελετή Έναρξης που ετοίμασαν οι Γάλλοι. Μια τελετή η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική από τις άλλες.

Σε αντίθεση με ότι είχαμε συνηθίσει αυτή θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Μάλιστα, η παρέλαση των αθλητών θα πραγματοποιηθεί με βάρκες στον Σηκουάνα. Φυσικά, όπως πάντα πρώτη θα παρελάσει η χώρα μας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ως σημαιοφόρους.

Με υπέροχα πλάνα από τον Σηκουάνα ο οποίος έχει ντυθεί στα χρώματα της Γαλλίας άρχισε η Τελετή έναρξης. Παράλληλα, ξεκίνησε και η πορεία των πλοίων που μεταφέρουν τους αθλητές. Πρώτη φυσικά εκείνη που έχει μέσα της τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Την ίδια ώρα τη θέση τους στα επίσημα έχουν πάρει ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Τόμας Μπαχ.

Η πλωτή παρέλαση θα ξεκινήσει από τη γέφυρα «Αούστερλιτς» στις 20:30. Η παρέλαση θα περάσει από εμβληματικά σημεία, όπως ο Καθεδρικός Ναός της Παναγίας των Παρισίων και το Μουσείο του Λούβρου, καθώς και από ιστορικά μέρη, όπως το γυάλινο «Γκραν Παλέ», τα οποία έχουν διαμορφωθεί ως προσωρινές τοποθεσίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί στην πλατεία του Τροκαντερό, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, όπου θα ανάψει η Ολυμπιακή Φλόγα και θα ανακηρυχθούν επίσημα οι Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024.

Λίγο πριν την έναρξη της Τελετής οι διοργανωτές μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης φρόντισαν να μας καλωσορίσουν στο Παρίσι.

Mesdames et messieurs, de France et du monde, bienvenue à Paris ! 💫

–

Ladies and gentlemen, welcome to Paris ! 💫#Paris2024

📸 Paris 2024 pic.twitter.com/4Fp1WUpnES

— Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024