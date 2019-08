Travel blogger καταγγέλλει ότι συνελήφθη στο Μουσείο Ακρόπολης

Θύελλα αντιδράσεων στα Social Media έχει προκαλέσει η καταγγελία της βρετανίδας travel blogger, Adebola Sowemimo, η οποία ισχυρίζεται πως οι ελληνικές αρχές την έδιωξαν από το Μουσείο της Ακρόπολης, εξαιτίας του φορέματος που φορούσε και στη συνέχεια τη συνέλαβαν!

Το περιστατικό, όπως λέει, έγινε την περασμένη Πέμπτη, 1η Αυγούστου.

Μάλιστα, η ίδια σε μια σειρά από διαδοχικές αναρτήσεις στο Twitter κάνει λόγο για ρατσισμό.

Με ανάρτησή της στο twitter, η Adebola Sowemimo υποστήριξε πως «μόλις με συνέλαβε η ελληνική αστυνομία με βάση ψευδή κατηγορία. Με έχουν θέσει υπό κράτηση. Αυτό είναι ρατσισμός στα καλύτερά του». Σε δεύτερο tweet, ισχυρίστηκε ότι την έδιωξαν από το Μουσείο της Ακρόπολης γιατί το φόρεμα που φορούσε θεωρήθηκε ανάρμοστο.

I went to the @acropolis in Athens today and I was pushed out of the musem because I was apparently wearing inappropriate clothing. This is what I wore pic.twitter.com/mHyXKFbQlU — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

«Πήγα στην Ακρόπολη στην Αθήνα σήμερα και με έδιωξαν από το Μουσείο γιατί φορούσα ακατάλληλο φόρεμα» έγραψε η Βρετανή travel blogger και ανέβασε φωτογραφία της από την Ακρόπολη και το φόρεμα που επέλεξε να φορέσει.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ανέβασε η ίδια, πρόκειται για ένα λευκό μακρύ φόρεμα. Σχεδόν διαφανές και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στο στήθος.

Η Βρετανή travel blogger, σε μια σειρά από tweets, είπε πως η αστυνομία κλήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης και τη συνέλαβε γιατί την κατηγόρησαν, ψευδώς όπως λέει, πως σήκωνε το φουστάνι της και έδειχνε το σώμα της σε κοινή θέα.

«Δεν έχω ιδέα γιατί με κατηγόρησαν ψευδώς για κάτι που δεν έκανα. Με ρεζίλεψε η αστυνομία. Με προκάλεσε η αστυνομία και η κατάσταση με τραυμάτισε ψυχικά».

There is a lot of comments coming out about the dress. The reason why I was arrested wasn’t because I wore the dress it was because a guard @ the Acropolis made a false statement that I lifted my dress and was showing it to kids and adults. I would never do such a thing. — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 3, 2019

Ισχυρίστηκε επίσης ότι την πέταξαν έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης ενώ της φώναζαν στα ελληνικά και την έσπρωχναν!

This is what I was arrested for. The story has been totally misconstrued. I wasn’t arrested for what I wore it was because of a false accusation. Women should not be bashed for what they wear. pic.twitter.com/Kz9Lw7ymVz — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 3, 2019

Σύμφωνα πάντα με όσα κατήγγειλε η Βρετανή blogger, η σύλληψή της έγινε χωρίς την παρουσία μεταφραστή και ήταν τυχερή, όπως έγραψε, που ήταν μαζί της φιλικό της πρόσωπο, το οποίο και της μετέφραζε.

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν πλήθος σχολίων, με πολλούς να της τονίζουν πως το φόρεμα που επέλεξε να φορέσει για να επισκεφτεί τον Ιερό Βράχο και το Μουσείο της Ακρόπολης, δεν ήταν ιδανικό για την περίσταση. Απαντώντας, εκείνη αναρωτήθηκε γιατί την άφησαν να μπει στο Μουσείο της Ακρόπολης και πλήρωσε εισιτήριο και επέμεινε ότι το θέμα έχει να κάνει με τον ρατσισμό γιατί «υπήρχαν άνθρωποι με λιγότερα ρούχα από εμένα».

«Έχω ταξιδέψει σε άλλες χώρες και φορούσα παρόμοια ρούχα και ήμουν απόλυτα εντάξει», ήταν μια από τις απαντήσεις της σε όσους της τόνισαν πως το φόρεμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε για την περίσταση.

Σε άλλη, έγραψε: «Αρκετοί έχουν να πουν πολλά για το φόρεμά μου. Ιστορικά οι Ελληνίδες θεές δεν φορούσαν τίποτα. Είναι ρατσιστικό θέμα και μην μου λέτε ότι έπρεπε να συλληφθώ και να πάω στο δικαστήριο για ένα φόρεμα».

Τελικά και σύμφωνα με τις αναρτήσεις της, ο λόγος που έφερε τη σύλληψή της ήταν πως κατηγορήθηκε ότι σήκωσε το φόρεμα και έδειξε τα γεννητικά της όργανα. Κάτι που σύμφωνα με την ίδια είναι ψέμα.

You do realise that if I was arrested for my dress then that would be stupid. What European country arrest a person for a dress. I was falsely accused of showing my geneitals which is an absolute lie and I will stick by the truth. — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 3, 2019

«Ο φύλακας είναι ρατσιστής και πρέπει να εκπαιδευτεί ξανά» καταλήγει.