Ιταλία: Ένας νεκρός από την έκρηξη ηφαιστείου στο Στρόμπολι

Ένας τουρίστας, ο οποίος έκανε πεζοπορία κοντά στην κορυφή του ηφαιστείου στο νησί Στρόμπολι της Ιταλίας, έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη του ηφαιστείου. Την τραγική είδηση μετέφερε στο ιταλικό πρακτορείο Ansa ο δήμαρχος ενός γειτονικού στο Στρόμπολι νησιού.

Ακόμα ένας άντρας είναι τραυματίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. Η Corriere della Serra μεταδίδει επίσης ότι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο ασχολείται με τη διάσωση δύο άλλων τουριστών που αποκλείστηκαν σε ένα από τα μονοπάτια επί του ηφαιστείου.

Το ηφαίστειο στο νησάκι Στρόμπολι ενεργοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στέλνοντας μια στήλη τέφρας ψηλά στον ουρανό, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας.

Το ιταλικό πρακτορείο Ansa μετέδωσε ότι τουρίστες, τρομοκρατημένοι από την απρόσμενη έκρηξη στο μικρό νησί της Μεσογείου, ρίχτηκαν στη θάλασσα.

Η Πυροσβεστική έχει κληθεί να κατασβήσει εστίες φωτιές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από καυτά ιζήματα και πέτρες που εκτινάχθηκαν από την έκρηξη.

*BREAKING-URGENT* The #Stromboli volcano exploded a few minutes ago. Panic and Chaos among the people present on the Island. Many are trying to escape into the sea swimming or in small boats. #Volcano #Sicily #Eolie pic.twitter.com/GeGQ1Q3eBl

— Marco M.M. (@meteorologo777) July 3, 2019