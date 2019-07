Εις αύριον η Σύνοδος Κορυφής για τις ηγετικές θέσεις της ΕΕ

Χωρίς αποτέλεσμα σταμάτησαν οι σημερινές διαβουλεύσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανομή των κορυφαίων ευρωπαϊκών αξιωμάτων. Μετά μια νύχτα σκληρής διαπραγμάτευσης χωρίς συμφωνία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ διέκοψε τη συνεδρίαση, η οποία θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 12 ώρα Ελλάδας.

Τη σχετική είδηση μετέδωσε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος του Τουσκ Preben Aamann:

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.

— Preben Aamann (@PrebenEUspox) July 1, 2019