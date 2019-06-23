Ο Σον Πεν συμπρωταγωνιστεί με τα παιδιά του στη νέα του ταινία

Ο Σον Πεν σχεδιάζει να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει στη δραματική ταινία «Flag Day» μαζί με την κόρη του Ντίλαν Πεν, το γιο του Χόπερ Πεν και τους Τζος Μπρόλιν και Μάιλς Τέλερ.
Ο Τζεζ Μπάτεργουόρθ υπογράφει το σενάριο της ταινίας, το οποίο βασίζεται στα απομνημονεύματα της Τζένιφερ Βόγκελ του 2005 «Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life”, μέσα από το οποίο περιγράφεται το αποκαλυπτικό πορτρέτο του πατέρα της, ενός επικίνδυνου αλλά και γοητευτικού πρωταγωνιστή του υποκόσμου με παράνομες δραστηριότητες, φροντίζοντας παράλληλα την κόρη του με κάθε δυνατό τρόπο.
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Sean Penn se ha puesto manos a la obra para dirigir y protagonizar su nueva película, Flag Day, de acuerdo con el comunicado difundido por la compañía audiovisual Rocket Science. Lo curioso del anuncio no es volver a ver al intérprete de Mystic River tras las cámaras, sino el hecho de que sus hijos Dylan Frances y Hopper Jack Penn, nacidos de su unión con Robin Wright Penn, sean los actores de la última cintaque dirigirá y protagonizará su padre. Aunque todavía no se conoce qué papeles abordarán cada uno, la nota de prensa asegura que Sean Penn y su hija Dylan serán los cabezas de cartel. Entérate de más en www.miamidespierta.com #Miami #Florida #noticias #entretenimiento #farándula #famosos #cine #película #SeanPenn #FlagDay
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🔶 Шон Пенн сыграет со своими дочерью и сыном в семейной драме отцов и детей. Шон Пенн готовит новый проект «День флага», в котором выступит одновременно режиссером и актером. Главные роли исполнят его дети Дилан Пенн и Хоппер Пенн, а также Джош Бролин и Майлз Теллер. В актерский состав также вошли двукратный лауреат премии «Тони» Норберт Лео Батц (сериал «Фосси/Вердон»), Кэтрин Винник (сериал «Викинги»), Эдди Марсан («Дэдпул 2»), Дейл Дикки («Зимняя кость») и Бейли Нобл (сериал «Вне времени»). Джез Баттерворт («Черная месса») написал сценарий, который основан на мемуарах Дженнифер Фогель 2005 года под названием «Мошенник: Правдивая история фальшивой жизни моего отца». «День флага» расскажет историю о дочери, которая пытается бороться с темным прошлым, доставшимся ей от отца-мошенника, любимого ею, несмотря ни на что. Обладатель двух премий «Оскар» за фильмы «Харви Милк» и «Таинственная река», Шон Пенн поставил ленты «В диких условиях», «Обещание», «Индеец-беглец» и «Постовой на перекрестке». Хотя основной род занятий Дилан Пенн — работа моделью, она снималась в небольших ролях в картинах «Элвис и Никсон» и «Приговоренные». Дата выхода «Дня флага» на экраны пока не определена. Текст: Kinomania.ru #FlagDay #IntoTheWild #SeanPenn #JoshBrolin #MilesTeller #ШонПенн
Στο υπόλοιπο καστ περιλαμβάνονται ο βραβευμένος με Tony, Νόρμπερτ Λίο Μπόατζ, ο Ντέιλ Ντίκι, ο Έντι Μάρσαν και η Κάθριν Ουίνικ.
Παραγωγοί είναι οι Ουίλιαμ Χόρμπεργκ, Τζον Κίλικ και Φερνάντο Σουλίτσιν με εταιρείες παραγωγής τις Wonderful Films, Rahway Road, New Element Films και Clyde Is Hungry Films.
Ο Σον Πεν έχει βραβευθεί δύο φορές με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες “Milk” και “Mystic River” και έχει σκηνοθετήσει τα φιλμ “Into the Wild”, “The Pledge”, “The Crossing Guard” και “The Indian Runner”.
Η Ντίλαν Πεν έχει εργαστεί ως μοντέλο και θα εμφανιστεί σε ρόλους στις ταινίες “Elvis & Nixon” και “Condemned”.