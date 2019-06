Ιαπωνία: Σεισμός 6,5 βαθμών έπληξε τις ακτές – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε τις ακτές της Ιαπωνίας σήμερα, Τρίτη, όπως έγινε γνωστό από το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα από τον σεισμό, που σημειώθηκε 85 χλμ βορειοανατολικά της νήσου Χονσού.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 20 εκατοστών-1 μέτρου κατά μήκος των βορειοδυτικών ακτών της χώρας.

Video of the magnitude 6.8 earthquake in Niigata and Yamagata #Japan #Earthquake pic.twitter.com/EE1BXrEtg3

A Magnitude-6.8 earthquake has hit off the coast of Yamagata Prefecture in northern Japan. Tsunami advisories are in place along coastal areas of Yamagata, Niigata and Ishikawa prefectures. pic.twitter.com/TwN68S7Zg3

— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) June 18, 2019