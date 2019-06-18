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    • Τα τελικά ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ σε πέντε περιφέρειες

    Τους υποψηφίους του κόμματος σε πέντε εκλογικές περιφέρειες παρουσίασε το Κίνημα Αλλαγής.

    ΤοΒΗΜΑ Team
    Τα τελικά ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ σε πέντε περιφέρειες | tovima.gr

    Τους υποψηφίους του κόμματος σε πέντε εκλογικές περιφέρειες (Πιερίας, Καστοριάς, Άρτας, Κοζάνης και στο νότιο τομέα της Β΄ Αθηνών) παρουσίασε το Κίνημα Αλλαγής.

    Ειδικότερα, υποψήφιοι στις επερχόμενες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, θα είναι οι:

    Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

    ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

    ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

    ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ

    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

    ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

     

    Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

    ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

    ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

     

    Ν. ΑΡΤΑΣ

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

    ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

    ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

    ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

    ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

     

    Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

    ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

    ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ

    ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

    ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

    ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

    ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

    ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

     

    Β’ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

    ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

    ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

    ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

    ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

    ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

    ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

    ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

    ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

    ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

    ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

    ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

    ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

    ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ

    ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

    ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ

    ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

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