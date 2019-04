Σρι Λάνκα: Ματωμένο Πάσχα με οκτώ εκρήξεις 290 νεκρούς και 500 τραυματίες

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τις οκτώ εκρήξεις που σημειώθηκαν σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα χθες Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών. Ο τελευταίος απολογισμός των τοπικών αρχών κάνει λόγο για 290 νεκρούς και 500 τραυματίες.

Εν τω μεταξύ σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι οι αρχές της χώρας είχαν ενημέρωση 10 ημέρες νωρίτερα για πιθανές επιθέσεις σε «γνωστές εκκλησίες» από βομβιστές αυτοκτονίας, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

«Πρέπει να δούμε γιατί δεν πείραμε ικανοποιητικά προληπτικά μέτρα» είπε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της χώρας Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε καθώς οι αρχές ασφαλείας υπάγονται στον πρόεδρο της Σρι Λάνκα, Μαϊθριπάλα Σιρισένα, με τους δύο πολιτικούς να μην έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους καθώς τον περασμένο Οκτώβριο ο ο Σιρισένα επιχείρησε να ανατρέψει τον Γουικρεμεσίνγκε.

Προς ενίσχυση των ισχυρισμών του πρωθυπουργού, ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών της Σρι Λάνκα ανήρτησε στο Twitter δύο φωτογραφίες από το υπόμνημα με τις πληροφορίες για επικείμενες επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας οι πληροφορίες αναφέρονταν στην ισλαμιστική οργάνωση NTJ (National Thowheeth Jama’ath) η οποία σκόπευε να διαπράξει «επιθέσεις βομβιστών-καμικάζι εναντίον μεγάλων εκκλησιών» και της πρεσβείας της Ινδίας στο Κολόμπο.Η οργάνωση αυτή ήταν μέχρι πρότινος γνωστή κυρίως για βανδαλισμούς βουδιστικών αγαλμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τις πολύνεκρες επιθέσεις, οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 13 υπόπτων από μια εξτρεμιστική ομάδα σε δύο τοποθεσίες μέσα και κοντά στην πρωτεύουσα Κολόμπο.

Όπως έχει ανακοινώσει η αστυνομία, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 35 ξένοι πολίτες από Βρετανία, Ολλανδία, Κίνα, Πορτογαλία και ΗΠΑ με Ουάσινγκτον και Λονδίνο να έχουν επιβεβαιώσει ότι έχουν σκοτωθεί υπήκοοι των δύο χωρών. Η Ινδία επίσης ανακοίνωσε ότι έχουν σκοτωθεί τρεις υπήκοοί της, ενώ σύμφωνα με το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων LUSA ένας πορτογάλος πολίτης συγκαταλέγεται στα θύματα.

Οι πρώτες από τις ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής, από τις 8:30 έως τις 9:00 τοπική ώρα (06:00-06:30 ώρα Ελλάδας), σε τρία πολυτελή ξενοδοχεία μπροστά στην ακτή στην πρωτεύουσα Κολόμπο. Τα ξενοδοχεία, το Shangri-La, το Kingsbury και το Cinnamon, απέχουν μερικές εκατοντάδες μέτρα το ένα από το άλλο.

ξενοδοχείο Cinnamon, ένας βομβιστής-καμικάζι από τη Σρι Λάνκα που είχε κλείσει δωμάτιο δίνοντας το όνομα Μοχάμεντ Αζάμ Μοχάμεντ, πυροδότησε τη βόμβα ανάμεσα στους πελάτες που είχαν πάει στο εστιατόριο για πρωινό με στόχο να προκαλέσει το θάνατο όσων περισσότερων ανθρώπων ήταν δυνατόν. Στο Shangri-La καταστράφηκε επίσης το εστιατόριο.

