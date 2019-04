Γαλλία: Κίτρινα Γιλέκα εναντίον αστυνομικών στην Τουλούζη

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών των κίτρινων γιλέκων και δυνάμεων της τοπικής αστυνομίας έγιναν σήμερα στην πόλη της Τουλούζης στη Νότια Γαλλία, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για το εικοστό συνεχές Σαββατοκύριακο που οργανώνονται διαμαρτυρίες των κίτρινων γιλέκων στην Γαλλία, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV μετέδωσε ότι η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει επεισόδια που είχαν προκαλέσει άνθρωποι που ήταν ντυμένοι στα μαύρα και φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες.