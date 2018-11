Η γκολάρα του Ζλάταν στο ντεμπούτο του, κορυφαίο γκολ του MLS

Ο μοναδικός Ζλάταν που άφησε τα ευρωπαϊκά γήπεδα για χάρη του MLS, στο ντεμπούτο του στο αμερικανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα των Λος Άντζελες Γκάλαξι, στο εντός έδρας ντέρμπι με τους Λος Άντζελες FC, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 71′ και έξι λεπτά αργότερα στο 77ο λεπτό, ισοφάρισε σε 3-3 με μία επική γκολάρα από τα 40 μέτρα (στις καθυστερήσεις μάλιστα σημείωσε και το νικητήριο τέρμα). Το γκολ της ισοφάρισης αναδείχθηκε ως το καλύτερο γκολ της χρονιάς στο MLS. Ποιος θα μπορούσε να κάνει πιο εντυπωσιακό ντεμπούτο από τον Σουηδό;

No one does it like Zlatan.@Ibra_official‘s unforgettable strike has been named 2018 @MLS Goal of the Year: https://t.co/tgUKZjHs5d pic.twitter.com/bqfbJCvUmC

— LA Galaxy (@LAGalaxy) November 13, 2018