Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είναι πλέον ασφαλής, καθ’ οδόν για το Όσλο, όπου σήμερα έγινε η τελετή απονομής του πιο σημαντικού βραβείου του κόσμου και το οποίο παρέλαβε μία από τις 3 κόρες της.

Η ίδια δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην τελετή – αναμένεται να φθάσει στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας απόψε το βράδυ έως αύριο το πρωί – αλλά επιτέλους θα επανεννωθεί με τα παιδιά της, που είχε 2 χρόνια να δει.

Η Ματσάδο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους κρυμμένη για να αποφύγει τη σύλληψη από το καθεστώς Μαδούρο. Για να καταφέρει να βγει από τη χώρα, οι σύμμαχοί της οργάνωσαν ένα μυστικό ταξίδι, προκαλώντας ανησυχία ακόμα και στην επιτροπή Νόμπελ, που λίγες ώρες πριν την απονομή είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο φυγαδεύτηκε από τη Βενεζουέλα την Τρίτη με πλοίο και ταξίδεψε στο νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής, Κουρασάο.

Σήμερα, σε τηλεφώνημα που έδωσε στη δημοσιότητα το Νορβηγικό Ινστιτούτο, η ίδια η Ματσάδο δήλωσε στον πρόεδρο της Επιτροπής Νόμπελ, Γιόργκεν Βάτνε Φρίνες ότι είναι ασφαλής και ότι κατευθύνεται προς τη νορβηγική πρωτεύουσα, χωρίς να απακαλύψει που βρίσκεται.

Παράλληλα, είπε ότι «τόσοι πολλοί άνθρωποι» διακινδυνεύσαν τη ζωή τους για να ταξιδέψει στο Όσλο.

«Είμαι πολύ ευγνώμων σε αυτούς. Και αυτό είναι ένα μέτρο του τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμη να επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο.

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle." Listen to 2025 peace laureate Maria Corina Machado's exclusive phone call that took place earlier… — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Το ταξίδι στη Νορβηγία κινδυνεύει να αναγκάσει τη Ματσάδο να αυτοεξοριστεί για πάντα και να μην ξαναγυρίσει στην πατρίδα της, όπου θα κινδυνεύσει να συλληφθεί και να φυλακιστεί.