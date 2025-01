Οι οικογενειακές διακοπές της Zehra Sena Gultekin με τον άντρα της, τα τρία τους παιδιά και άλλους 9 συγγενείς τους κατέληξαν σε τραγωδία, καθώς και οι 14 έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου στην Τουρκία.

Εν μέσω της πυρκαγιάς η Gultekin έκανε ένα τελευταίο τηλεφώνημα στη μητέρα της, Habibe Guner, ιδρυτικό μέλος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK), για να την αποχαιρετήσει. Πατέρας του θύματος είναι o Mehmet Guner, πρώην βουλευτής του AKP.

Η κηδεία των θυμάτων θα γίνει σήμερα μετά τη μεσημεριανή προσευχή στο τζαμί Kalici Konutlar στην επαρχία Μπόλου. Σήμερα στον τόπο της τραγωδίας θα πάει και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που υποσχέθηκε να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπαίτιους της πυρκαγιάς, που προκάλεσε τον θάνατο 76 ανθρώπων. Ήδη έχουν συλληφθεί 9 άτομα.

Η Turkish Airlines, όπου εργαζόταν η Gultekin εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση.

«Η τραγική πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Kartalkaya, στο Bolu, μας έχει θλίψει όλους βαθιά. Πρώτα απ’ όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους, εύχομαι υπομονή και δύναμη στους οικείους τους και γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της THY, Ahmet Bolat.

«Ας αναπαυθούν εν ειρήνη όλοι όσοι έφυγαν από τη ζωή. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στο έθνος μας και στην οικογένεια της Turkish Airlines» ανέφερε η ανακοίνωση.

At least 76 people died on Tuesday night and at least 51 more were injured, after a fire engulfed a hotel at a popular ski resort in Turkey. Desperate guests tried to escape through windows using ropes and bedsheets, and authorities say some died after trying to jump to safety.»I… pic.twitter.com/LgTqyw0INr

— CBS News (@CBSNews) January 22, 2025