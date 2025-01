Λίγες ώρες πριν την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα όλα δείχνουν να κρέμονται από μία κλωστή. Η Χαμάς με ανάρτησή της χαιρέτησε την τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποίησε 19χρονος Παλαιστίνιος στο Τελ Αβίβ.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει την επίθεση ως μία «φυσική απάντηση στις σιωνιστικές σφαγές» και τονίζει ότι ο παλμός της Δυτικής Όχθης δε θα ησυχάσει μέχρι τη «σύναψη μιας αξιοπρεπούς και έντιμης συμφωνίας ανταλλαγής αιχμαλώτων».

«Θρηνούμε τον δράστη της επιχείρησης από το Τουλκαρέμ, ο οποίος μαχαίρωσε μια ομάδα εποίκων σε δρόμο του Τελ Αβίβ. Η χρονική στιγμή αυτής της επιχείρησης, που συνέπεσε με τη νίκη του λαού μας και της αντίστασης και τη σύναψη μιας αξιοπρεπούς και έντιμης συμφωνίας ανταλλαγής αιχμαλώτων, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι ο παλμός της Δυτικής Όχθης δεν θα ησυχάσει» τονίζει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.

Από την πλευρά του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου προχώρησε σε αυστηρό μήνυμα προς την πλευρά της Χαμάς. Σε ανάρτησή του τονίζει ότι δε θα προχωρήσει στην εκεχειρία μέχρι να λάβει στα χέρια του τη λίστα με τα ονόματα των ισραηλινών ομήρων.

«Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το πλαίσιο μέχρι να λάβουμε τον κατάλογο των ομήρων που θα απελευθερωθούν, όπως είχε συμφωνηθεί. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις της συμφωνίας. Η Χαμάς είναι αποκλειστικά υπεύθυνη» αναφέρει στο μήνυμά του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

«We will be unable to move forward with the framework until we receive the list of the hostages who will be released, as was agreed. Israel will not tolerate violations of the agreement. Hamas is solely responsible.»

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 18, 2025