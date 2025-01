Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η αστυνομία του Ισραήλ το απόγευμα του Σαββάτου. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι το μαχαίρωμα ήταν τρομοκρατική επίθεση, προσθέτοντας ότι ο δράστης προσπάθησε να μαχαιρώσει περαστικούς προτού τον πυροβολήσει επί τόπου ένας πολίτης με άδεια οπλοφορίας.

Ο ύποπτος φέρεται να είναι ο Salah Yahya, ένας 19χρονος κάτοικος της Tulkarm που εισήλθε παράνομα στο Ισραήλ. Το Magen David Adom δήλωσε ότι περιθάλπει έναν άνδρα για ένα σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στο άνω μέρος του σώματός του.

Ένας φίλος του θύματος που ήταν παρών κατά τη διάρκεια της επίθεσης δήλωσε στη Maariv: «Ο φίλος μου μαχαιρώθηκε μπροστά μου». Την ίδια δόθηκε στο φως της δημοσιότητας το video από την επίθεση το οποίο περιλαμβάνει σκληρές εικόνες.

Ο δράστης πλησίασε από πίσω τα ανυποψίαστα θύματά του και στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβρισκε μπροστά του.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

BREAKING: CCTV footage shows the stabbing attack by a Palestinian terrorist in Tel Aviv earlier today.

The Palestinian was from the West Bank. This is precisely why there are checkpoints and clearly they’re not strict enough because this person slipped through. pic.twitter.com/ULLw2yIPpZ

— Eyal Yakoby (@EYakoby) January 18, 2025