Το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων της Καλιφόρνιας επιβεβαίωσε στο BBC ότι σχεδόν 800 φυλακισμένα άτομα είναι ενταγμένα στην CalFire για να επιβραδύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών, στο πλαίσιο ενός εθελοντικού προγράμματος.

Η CalFire έχει αναπτύξει τώρα περίπου 4.700 δικούς της πρώτους ανταποκριτές, οπότε πρόκειται για έναν εκπληκτικά σημαντικό αριθμό φυλακισμένων που υποστηρίζουν την αντιμετώπιση.

Το τμήμα σωφρονισμού και αποκατάστασης της Καλιφόρνια λειτουργεί σε όλη την πολιτεία στρατόπεδα εκπαίδευσης πυροσβεστών για κρατούμενους φυλακών, οι οποίοι υποστηρίζουν την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις αρχές.

Πάνω από 1.800 φυλακισμένοι εθελοντές πυροσβέστες φιλοξενούνται σε αυτά τα στρατόπεδα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Συνήθως κερδίζουν ελάχιστα έως καθόλου χρήματα, σύμφωνα με ομάδες δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα καλύψει «το 100% του κόστους των μέτρων για την προστασία ζωών και περιουσιών στη Νότια Καλιφόρνια για έξι μήνες».

«Έχω πει στον Κυβερνήτη και τους αξιωματούχους να μην φείδονται δαπανών και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να περιορίσουν τις πυρκαγιές και να προστατέψουν τις οικογένειες», έγραψε στο X.

— President Biden (@POTUS) January 10, 2025