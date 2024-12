Το κορυφαίο αγγλικό δίκτυο «Sky Sports» συνάντησε στην Ελλάδα τον αναμορφωτή της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, σε μια αποκλειστική συνέντευξη για την προοπτική και τις φιλοδοξίες της ομάδας.

«Το Sky Sports πέρασε τρεις ημέρες στη γενέτειρά του, τον Πειραιά, όπου μας δόθηκε πρόσβαση στα άδυτα ενός από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο. Μιλάει ξεκάθαρα για τον Eντού και για το πώς η ”πρόσληψη” του αθλητικού διευθυντή της Άρσεναλ αποτελεί μέτρο της φιλοδοξίας του», αναφέρει σε απόσπασμά του το αγγλικό δίκτυο.

«Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του (σ.σ. Eντού) σε ένα παγκόσμιο σχέδιο», δηλώνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Επίσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε την επιθυμία του να γιγαντώσει τη Νότιγχαμ, ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο να αποκτήσει μια ομάδα από τη Βραζιλία τόνισε πως «θα πρέπει να είναι κάτι μεγάλο».

Η συνέντευξη του Β. Μαρινάκη θα δημοσιευθεί την Τρίτη 3/12 σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Ρομπ Ντορσέτ.

My exclusive with #nffc owner Evangelos Marinakis airs on Sky Sports on Tuesday. Sneak preview here. His most personal and revealing UK interview ever. pic.twitter.com/GoT5RecPXV

— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) December 1, 2024