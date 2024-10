Ο Τόμας Τούχελ είναι με κάθε επισημότητα ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Αγγλίας και μόνιμος αντικαταστάτης του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Η συμφωνία με τον 51χρονο Γερμανό τεχνικό ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/10). Πρόκειται πάντως να ενεργοποιηθεί την Πρωτοχρονιά του 2025, όταν και θα παραλάβει τα ηνία.

Ως τότε το τιμόνι των «τριών λιονταριών» θα εξακολουθεί να κρατά ο Λι Κάρσλι, ο οποίος θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή για τη μάχη πρωτιάς του ομίλου στο Nations League με αντίπαλο την Ελλάδα στο ΟΑΚΑ. Κατόπιν ο τελευταίος θα επιστρέψει στο πόστο του προπονητή της U21.

Η παράδοση της τεχνικής ηγεσίας στα χέρια του Τούχελ «ολοκληρώνει μια εκτεταμένη αναζήτηση που άρχισε τον Ιούλιο» όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η FA. Η αγγλική Ομοσπονδία έκανε λόγο για συνεντεύξεις με αρκετούς υποψηφίους πριν από τη λήψη της οριστικής απόφασης.

Ο έμπειρος Γερμανός, με θητεία σε Μάιντς, Ντόρτμουντ, Τσέλσι, Παρί και Μπάγερν έχει ως πρώτη αποστολή την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών. «Θέλαμε να προσλάβουμε μια ομάδα προπονητών προκειμένου να μας προσφέρει τις περισσότερες δυνητικές πιθανότητες κατάκτησης ενός μεγάλου τουρνουά» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της FA, Μαρκ Μπούλινγχαμ.

Ο Τούχελ είναι ο μόλις 16ος ομοσπονδιακός προπονητής στην εθνική Αγγλίας, αφαιρώντας από την εξίσωση τους υπηρεσιακούς.

Είχαν προηγηθεί κατά σειρά οι:

Ήδη πάντως η πρόσληψή του αμφισβητήθηκε από μερίδα του πάντα απαιτητικού Τύπου του Νησιού. Χαρακτηριστικός ο τίτλος της Daily Mail που περιέγραψε τη συμφωνία ως «μια μαύρη ημέρα για την Αγγλία», κρίνοντας ως ρίσκο την παράδοση των ηνίων στον Τούχελ.

Το γεγονός ότι η εφημερίδα έχει εστιάσει και στην καταγωγή του νέου εκλέκτορα δεν έμεινε ασχολίαστο από χρήστες των social media που κατηγόρησαν τους εκδότες για απροκάλυπτη ξενοφοβία.

Genuinely thought this Daily Mail back page must be a spoof.

It’s not.

Wow 🗞️ ➡️ 🗑️#Tuchel 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/0ihBU2at6a

