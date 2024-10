Σε μια αποκάλυψη που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κατανόησή μας για το αδυνάτισμα προχώρησαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ αφού ανακάλυψαν έναν γενετικό παράγοντα που μπορεί να εξηγήσει γιατί μερικοί άνθρωποι χάνουν κιλά πιο εύκολα από άλλους. Η νέα μελέτη που διεξήγαγαν, με επικεφαλής τον Δρ. Χένρι Τσανγκ από τη Σχολή Επιστημών Αθλητισμού, Αποκατάστασης και Άσκησης, εντόπισε 14 γονίδια που φαίνεται να επιταχύνουν τις προσπάθειες απώλειας βάρους όταν συνδυάζονται με τακτική άσκηση.

Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω γονίδια βοήθησαν τους συμμετέχοντες να χάσουν διπλάσιο βάρος όταν ασκούνταν με συνέπεια με το γονίδιο PARGC1A να ξεχωρίζει, έχοντας ιδιαίτερη επιρροή στα νούμερα της ζυγαριάς.

Αδυνάτισμα και γενετική

Η μελέτη, όπως μας ενημερώνει το vita.gr διήρκεσε οκτώ εβδομάδες και παρακολούθησε 38 συμμετέχοντες ηλικίας από 20 έως 40 ετών. Οι ίδιοι έλαβαν οδηγίες να τρέχουν για 30 λεπτά τρεις φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα άτομα με περισσότερα από αυτά τα συγκεκριμένα γονίδια έχασαν έως και 5 κιλά κατά την περίοδο της μελέτης, ενώ αυτά που δεν τα είχαν έχασαν κατά μέσο όρο 2.

Η επιστημονική ομάδα του Δρ Τσανγκ διαπίστωσε ότι το γονίδιο PARGC1A έπαιξε κρίσιμο ρόλο στα αποτελέσματα απώλειας βάρους. Μάλιστα, η μελέτη αποκάλυψε ότι το 62% της απώλειας βάρους θα μπορούσε να αποδοθεί σε αυτό το γονίδιο, ενώ το υπόλοιπο 37% συνδέθηκε με παράγοντες του τρόπου ζωής.

Ο Δρ Τσανγκ τόνισε τη σημασία των ευρημάτων αλλά και του τρόπου ζωής, δηλώνοντας:

«Αυτή η μελέτη ανέδειξε ορισμένα σημαντικά γονίδια που σχετίζονται με το αδυνάτισμα, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα γονίδια από μόνα τους δεν αρκούν. Χρειάζεται γυμναστική, καλή διατροφή και συνολικά υγιεινές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η απώλεια βάρους είναι περίπλοκη. Η γενετική προδιάθεση και οι προσωπικές συνήθειες λειτουργούν παράλληλα για να υπάρξουν αποτελέσματα».

Συνολικά, η μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι η βιώσιμη απώλεια βάρους είναι μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικής, διατροφής, άσκησης και επιλογών του τρόπου ζωής.

Μια ολιστική προσέγγιση

Ο Δρ Τσανγκ τόνισε επίσης τα ευρύτερα οφέλη της τακτικής άσκησης:

«Η άσκηση πέρα από την απώλεια βάρους έχει τόσα πολλά οφέλη. Μπορεί να βελτιώσει από την υγεία της καρδιάς μας μέχρι την ψυχική μας υγεία. Επομένως, θα συμβούλευα όλους να συνεχίσουν να προπονούνται ακόμα κι αν δεν βλέπουν διαφορά στη ζυγαριά».

Αυτή η ολιστική προσέγγιση για την υγεία και τη φυσική κατάσταση ενισχύει την ιδέα ότι η αξία της άσκησης υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη.

Εξατομικευμένες παρεμβάσεις υγείας

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Research Quarterly for Exercise and Sport, βασίζεται σε προηγούμενη εργασία του Δρ Τσανγκ που συνδέει την απόδοση στο τρέξιμο με τη γενετική. Αυτά τα ευρήματα «ανοίγουν το δρόμο για προσαρμοσμένες παρεμβάσεις στην υγεία με βάση το γενετικό προφίλ ενός ατόμου».

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα για τις μελλοντικές εφαρμογές αυτής της έρευνας:

«Εάν κατανοήσουμε καλύτερα το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ κάποιου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες και πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας. Καθώς προχωράμε προς μια εποχή εξατομικευμένης ιατρικής, μελέτες όπως αυτή ανοίγουν το δρόμο για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές απώλειας βάρους. Η μελλοντική έρευνα μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη γενετικών δοκιμών για να βοηθήσει τα άτομα και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να δημιουργήσουν βελτιστοποιημένα πλάνα φυσικής κατάστασης και διατροφής»

Ενώ αναμένουμε αυτές τις εξελίξεις, το μήνυμα παραμένει σαφές: η τακτική άσκηση και ο συνολικά υγιεινός τρόπος ζωής είναι ωφέλιμα για όλους, ανεξάρτητα από τη γενετική μας σύνθεση.