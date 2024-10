Ο τυφώνας Μίλτον σοκάρει με τη σφοδρότητα που αναμένεται να χτυπήσει τη Φλόριντα. Τα στοιχεία κάνουν και τους πιο έμπειρους μετεωρολόγους να τα χάσουν, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να φύγουν από τα σπίτια-φέρετρα.

Ο τυφώνας-«τέρας» μπήκε στην κατηγορία 5 και οδεύει προς τη Φλόριντα, σημαίνοντας συναγερμό στους κατοίκους της. O John Morales, ένας μετεωρολόγος με 33 χρόνια εμπειρίας κάνει το δελτίο καιρού για το WTVJ/NBC6 στο Μαϊάμι και η φωνή του σπάει.

«Είναι ένας απίστευτος τυφώνας. Έχει πέσει 50 millibars σε 10 ώρες» λέει παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. «Ζητώ συγγνώμη, αυτό είναι απλά φρικτό» προσθέτει. Η πτώση της βαρομετρικής πίεσης είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της αυξανόμενης έντασης μιας καταιγίδας.

Ο μετεωρολόγος ανέβασε την εκπομπή του στο X. «Αυτό είναι το ζητούμενο» έγραψε. «Πολλοί άνθρωποι με πλησίασαν για να μου πουν ότι αν δεν το είχαν παρακολουθήσει αυτό, δεν θα είχαν προετοιμαστεί σωστά. Με ευχαρίστησαν που τους έσωσα τη ζωή… ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό» ανέφερε.

Το βίντεο έχει ήδη γίνει viral και έχει ήδη συγκεντρώσει 20.000 views.

This is what it’s all about: “Many, many people have reached out to me to say that if they hadn’t watched that, they would have not properly prepared. They’ve thanked me for ‘saving their lives.’ … it’s been extremely heartening.” https://t.co/bAx08yEnR1 🎁🔗

— John Morales (@JohnMoralesTV) October 9, 2024