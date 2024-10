«Τυφώνας του αιώνα» χαρακτηρίστηκε ο τυφώνας Μίλτον, κατηγορίας 5, που αναμένεται να πλήξει τη Φλόριντα, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να φύγουν από τις περιοχές που απειλούνται, χαρακτήριζοντας την εκκένωση ζήτημα ζωής και θανάτου. Αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη εκκένωση της Φλόριντα που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της από τον τυφώνα Ίρμα το 2017.

Ο τυφώνας αναμένεται να επηρεάσει μια πυκνοκατοικημένη ζώνη που περιλαμβάνει τις πόλεις Τάμπα, Σαρασότα και Φορτ Μάιερς.

«Αν ο Μίλτον παραμείνει στην πορεία του, αυτός θα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που θα πλήξει τον κόλπο της Τάμπα τα τελευταία 100 χρόνια», προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe

— NASA Earth (@NASAEarth) October 8, 2024