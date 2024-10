Στο μάτι του τυφώνα Μίλτον μπαίνει η Φλόριντα και οι ευρύτερες περιοχές του κόλπου του Μεξικού και το Weather Channel παρουσίασε σε προσομοίωση την απόλυτη καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει.

Το νερό σε ορισμένες περιοχές, όπως η Τάμπα, που θεωρείται η πιο ευάλωτη πόλη στο πέρασμά του, αναμένεται να φτάσει τα 5 μέτρα και να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, ακόμα και θανάτους.

«Νερό πάνω από 4 μέτρα είναι ήδη επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Τα αυτοκίνητα θα επιπλέουν, η οδήγηση θα είναι αδύνατη. Μέσα στο νερό μπορούν να επιπλέουν συντρίμμια, γυαλιά, χημικά. Σε κάποιες περιοχές οι περιουσίες μπορούν να βυθιστούν στα 5 μέτρα» λέει η παρουσιάστρια του γραφικού.

«Οι πρώτοι όροφοι κτιρίων είναι πλημμυρισμένοι και υπάρχουν λίγα μέρη όπου είναι ασφαλή όταν η στάθμη του νερού ανέβει τόσο πολύ. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τη ζώνη εκκένωσής τους, να ακούσουν τις εντολές των τοπικών αξιωματούχων και να εκκενώσουν όταν τους δοθεί εντολή. Δεν πρόκειται για ένα ήρεμο νερό, θα υπάρχουν κύματα και ακόμη και λευκοί αφροί στο κύμα που θα χτυπήσει την ενδοχώρα» προσθέτει.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2024