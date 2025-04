Tom Hanks: Η κόρη του αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της παιδικής της ηλικίας – Βία, στέρηση και μοναξιά

Η Elizabeth Hanks, κόρη του βραβευμένου ηθοποιού Tom Hanks και της πρώτης συζύγου του Samantha Lewes, άνοιξε την καρδιά της και μοιράστηκε τα δύσκολα παιδικά της χρόνια στην επερχόμενη αυτοβιογραφία της, με τίτλο "The 10: A Memoir of Family And The Open Road".

Στην αυτοβιογραφία της, η Ε.Α. (Elizabeth Ann) Hanks, η οποία είναι τώρα 42 ετών, περιγράφει την παιδική της ηλικία γεμάτη σύγχυση, βία, στέρηση –αλλά και αγάπη.

Αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της περιγράφει η ίδια, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με τον χωρισμό των γονιών της το 1985, αλλά και μερικά χρόνια αργότερα με τον θάνατο της μητέρας της.

Η Ε.Α. Hanks αρχίζει το βιβλίο της, αναφέροντας πως δεν έχει πολλές αναμνήσεις από τη ζωή της στο Λος Άντζελες, καθώς μετά το διαζύγιο των γονιών της, η μητέρα της τη μετέφερε χωρίς προειδοποίηση έξι ώρες μακριά, στο Σακραμέντο. Μια σημαντική στιγμή στην ζωή της ήταν ο χωρισμός των γονιών της και η μετακόμιση της οικογένειας σε νέο περιβάλλον. Η ίδια αναφέρει: