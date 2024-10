«Κυκλώνα του αιώνα» αποκαλούν οι επιστήμονες την καταιγίδα κλίμακας 5 με το όνομα «Μίλτον» που αυτές τις ώρες πλήττει την χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού και σε λιγότερο από 36 ώρες θα χτυπήσει τη Φλόριντα. Η καταιγίδα Μίλτον σαρώνει την βορειοανατολική ακτογραμμή του Μεξικού.

Είναι ο ισχυρότερος κυκλώνας του τελευταίου αιώνα και στο έλεός του βρίσκονται οι βόρειες περιοχές της χερσονήσου Γιουκατάν στον κόλπο του Μεξικού. Η ταχύτητα των ανέμων αγγίζει τα 285 χλμ την ώρα και οι ζημιές είναι μεγάλες.

Οι κάτοικοι της χερσονήσου έχουν σφραγίσει πόρτες και παράθυρα, τα αλιευτικά σκάφη επιστρέφουν μαζικά στα λιμάνια. Ο κυκλώνας «Μίλτον» ισχυροποιήθηκε στην ανώτατη κλίμακα πλησιάζοντας το Μεξικό και τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη θα χτυπήσει τη Φλόριντα, αν δεν αλλάξει πορεία.

Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, προειδοποιεί τους κατοίκους ότι αν δεν φύγουν θα πεθάνουν: «Είναι η καταιγίδα του αιώνα. Όλοι στην Τάμπα Μπέι έχουν ειδοποιηθεί ξανά και ξανά. Πρέπει να φύγετε. Είναι θέμα ζωής και θανάτου».

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της τρίτης πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας της Αμερικής, Ρον Ντεσάντις, λέει στους κατοίκους να φύγουν όσο υπάρχει χρόνος: «Έχετε χρόνο σήμερα, ο χρόνος τελειώνει, αλλά έχετε χρόνο σήμερα να πάρετε την απόφαση να λάβετε υπόψη τις εντολές εκκένωσης και να κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας».

Για να καταλάβουμε τη δύναμη της θεομηνίας μπορούμε να δούμε το μάτι του κυκλώνα από δορυφόρο. Αυτό ακριβώς το μάτι, που συνήθως έχει διάμετρο αρκετών χιλιομέτρων με ήπιες καιρικές συνθήκες, στον κυκλώνα Μίλτον μοιάζει με το κεφάλι της καρφίτσας, όπως λένε οι ειδικοί, είναι σχεδόν κλειστό.

Ήδη εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνονται από τη Φλόριντα και παρατηρείται μποτιλιάρισμα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χερσονήσου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 51 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα. Πριν από 10 μέρες, ο κυκλώνας «Ελίν» σκότωσε 230 ανθρώπους στις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

Floridian's heading North on I-75 this morning in an attempt to get away from #HurricaneMilton pic.twitter.com/RWPyD5mE2k

— Christopher Oquendo Photographer (@Christo45951886) October 8, 2024