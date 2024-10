Ο Τζον Χόπιλντ και ο Τζέφρι Χίντον κέρδισαν το Νόμπελ Φυσικής για τις ανακαλύψεις και εφευρέσεις που επιτρέπουν τη μηχανική μάθηση μέσα σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε ο οργανισμός απονομής του βραβείου.

Η επιτροπή σε ανακοίνωσή της δήλωσε για τους δύο επιστήμονες ότι «οι δύο φετινοί νομπελίστες στη φυσική χρησιμοποίησαν εργαλεία από τη φυσική για να αναπτύξουν μεθόδους που αποτελούν το θεμέλιο της σημερινής ισχυρής μηχανικής μάθησης».

Η έρευνα του Τζον Χόπιλντ διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και του Τζέφρι Χίντον στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Οι δύο ερευνητές πέρα από το βραβείο, Νόμπελ Φυσικής 2024, έλαβαν μαζί και ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό μοιράζεται μεταξύ των νικητών.

Το βραβείο φυσικής απονέμεται από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024