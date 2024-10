Ο Βίκτορ Άμπρος και ο Γκάρι Ρούβκουν κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του microRNA, μια θεμελιώδη αρχή που διέπει τον τρόπο ρύθμισης της γονιδιακής δραστηριότητας.

Η επιτροπή του Νόμπελ είπε ότι η ανακάλυψή τους «αποδεικνύεται θεμελιωδώς σημαντική για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν οι οργανισμοί».

Ο Βίκτορ Άμπρος (γεννημένος το 1953 στο Νιου Χάμσαϊρ ) είναι Αμερικανός αναπτυξιακός βιολόγος που ανακάλυψε το πρώτο γνωστό microRNA (miRNA). Είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.

Ο Γκάρι Ρούβκουν (γεννημένος το 1952 στην Καλιφόρνια ) είναι Αμερικανός μοριακός βιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστώνη. Ο Ρούβκουν ανακάλυψε τον μηχανισμό με τον οποίο το lin-4 , το πρώτο microRNA (miRNA) που ανακαλύφθηκε από τον Βίκτορ Άμπρος, ρυθμίζει τη μετάφραση των αγγελιαφόρων RNA μέσω ατελούς ζεύγους βάσεων και ανακάλυψε το δεύτερο miRNA, let-7.

Οι ανακοινώσεις για την απονομή και των άλλων βραβείων Νόμπελ συνεχίζονται με το βραβείο φυσικής την Τρίτη, της Χημείας την Τετάρτη και της Λογοτεχνίας την Πέμπτη. Το Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών στις 14 Οκτωβρίου.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024