Οι επικεφαλής των φοιτητικών διαδηλώσεων στο Μπανγκλαντές θέλουν τον νομπελίστα Ειρήνης Μουχάμαντ Γιουνούς να ηγηθεί της προσωρινής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της επί μακρόν πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα και τη φυγή της από τη χώρα.

Οι φοιτητές φαίνεται ότι δεν πρόκειται να δεχτούν μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του στρατού.

«Έχουμε δώσει το αίμα μας, έχουμε μαρτυρήσει και πρέπει να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας να οικοδομήσουμε ένα νέο Μπαγκλαντές. Καμία κυβέρνηση διαφορετική από αυτή που προτείνουν οι φοιτητές δεν θα γίνει αποδεκτή. Όπως έχουμε πει, δεν θα γίνει δεκτή καμία στρατιωτική κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τον στρατό ή μια κυβέρνηση φασιστών» είπε ο 26χρονος Ναχίντ Ισλάμ, φοιτητής κοινωνιολογίας που πρωτοστάτησε στο κίνημα διαμαρτυρίας κατά των ποσοστώσεων στις κυβερνητικές θέσεις εργασίας.

Ο 84χρονος Γιούνους έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης το 2006 αφού πρωτοστάτησε στον μικροδανεισμό. Γνωστός ως ο «τραπεζίτης των φτωχών», αντιμετώπισε κατηγορίες για διαφθορά στο Μπαγκλαντές και δικάστηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Χασίνα, αλλά υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν πολιτικά υποκινούμενες.

Όπως μετέδωσε το Reuters εκπρόσωπος του Γιούνους δήλωσε ότι αποδέχθηκε το αίτημα των φοιτητών να γίνει σύμβουλος της προσωρινής κυβέρνησης. Ο νομπελίστας θα επιστρέψει στο Μπαγκλαντές αμέσως μετά από μια μικρή ιατρική επέμβαση στο Παρίσι.

Salute to the brave Students of Bangladesh. They’ve ended the 15 years long dictatorial rule of Hasina Wajid. The Indian Proxy is no longer in Dhaka!!!

✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/NcYEjesQjS

— Muhammad Saad 🇵🇸 (@hafizsaadriaz) August 5, 2024