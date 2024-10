Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για τρίτη μέρα στη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 29/9 σε δασική έκταση στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Το βασικό μέτωπο καίει στα Βόρεια των Τρικάλων Κορινθίας, ενώ οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με πολλές μικρές εστίες, σε δύσβατο έδαφος και με πολλές αναζωπυρώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 406 πυροσβέστες με 16 ομάδες δασοκομάντος και 123 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και δυνάμεις της δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Από αέρος συνδράμουν οκτώ εναέρια μέσα και συγκεκριμένα πέντε ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Η ΕΕ στέλνει αεροπλάνα για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Πελοποννήσου.

Μετά την ενεργοποίηση από την Ελλάδα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ εχθές το απόγευμα, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ κινητοποίησε άμεσα τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη από τον μηχανισμό rescEU. Τα αεροσκάφη, που κινητοποιήθηκαν από την Κροατία και την Ιταλία, έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα.

Η ΕΕ έχει επίσης ξεκινήσει δορυφορική χαρτογράφηση έκτακτης ανάγκης μέσω του συστήματος Copernicus για την παροχή χαρτών στις τοπικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς και είναι έτοιμη να κινητοποιήσει περισσότερη βοήθεια εάν χρειαστεί, όπως τονίζει. Η Κομισιόν σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου των δασικών πυρκαγιών, η Ελλάδα είχε ζητήσει βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ δύο φορές, λαμβάνοντας τότε 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα, καθώς και 7 ομάδες εδάφους, 348 πυροσβέστες και 115 οχήματα. Η Ελλάδα φιλοξένησε επίσης ένα πρόγραμμα προ τοποθετήσεων, στο οποίο πυροσβέστες και οχήματα αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα για αρκετές εβδομάδες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αναζωπύρωση στα Σοφιανά και στο Γελίνι, ωστόσο η γενικότερη εικόνα κρίνεται από την Πυροσβεστική σχετικά βελτιωμένη, παρά το γεγονός, ότι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι άρχισαν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Όσον αφορά τις ζημιές που έχει προκαλέσει μέχρι τώρα η φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Βλάση Τσιώτο, υπάρχει ολοσχερής καταστροφή σε καλλιέργειες, ενώ έχουν καεί και σπίτια.

Πάντως, όπως εκτιμάται, σαφής εικόνα για το μέγεθος των ζημιών θα υπάρξει μετά την κατάσβεση της φωτιάς, όταν και θα ξεκινήσει η καταγραφή στις πληγείσες περιοχές αναφέρει η ΕΡΤ.

Κλειστά παρέμειναν και σήμερα όλα τα σχολεία του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στην Κορινθία. Σύμφωνα με τον δήμο, η απόφαση για την μη λειτουργία των σχολείων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ελήφθη, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πυρκαγιά.

Λίγο μετά τις 7:00 το πρωί οι κάτοικοι στα Σοφιανά έλαβαν μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι καλούνταν να απομακρυνθούν προς την περιοχή Ρέθι.

Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική Κορίνθου – Πατρών, από το ύψος της Λυκοποριάς έως το Δερβένι, ο οποίος είχε κλείσει από αργά το βράδυ της Δευτέρας, λόγω της φωτιάς. Πλέον η κίνηση όλων των οχημάτων γίνεται κανονικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

⚠ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in the area #Sofiana

🆘 If you are in the area of #Sofiana evacuate towards #Rethi

‼ Follow the instructions of the Authorities

ℹ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/Qmzdy798yR

— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2024