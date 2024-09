Τους νέους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ορίστηκε Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού.

«Σήμερα παρουσιάζω την ομάδα μου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μια ομάδα ικανών και κινητητοποιημένων ανδρών και γυναικών, έτοιμων να συνεργαστούν. Για μια ισχυρότερη Ένωση, για μια πιο ασφαλή Ευρώπη, για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» είπε στην αρχή της ομιλίας της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Κομισικόν παρουσίασε τους έξι εκτελεστικούς αντιπροέδρους:

Υπενθυμίζουμε ότι χθες (16/9) ο επίτροπος εσωτερικής αγοράς Τιερί Μπρετόν υπέβαλε την παραίτησή του, εξαπολύοντας πυρά εναντίον της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία, όπως αναφέρει στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, ζήτησε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να αποσύρει την υποψηφιότητά του με την υπόσχεση ισχυρότερου χαρτοφυλακίου.

Αντικαταστάτης του Μπρετόν ορίστηκε ο Στεφάν Σεζουρνέ. Παρολαυτά, για να ολοκληρωθεί το παζλ, εκκρεμεί το ζήτημα της Σλοβενίας. Η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων της σλοβενικής βουλής δεν έχει συνεδριάσει ακόμη για την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μάρτα Κος.

Today I’m presenting my team for the next five years.

A team of competent and motivated women and men ready to work together.

For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024