Η ρωσική επίθεση, που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανέφερε μέσω του Telegram, ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι.

Au moins 7 morts, dont 3 enfants, et 38 blessés à #Lviv ce matin lors d’une attaque massive de la Russie contre l’ #Ukraine , touchant aussi Kyiv, Sumy, Lutsk et Rivne. Les frappes ont ciblé le centre de Lviv, merveille de patrimoine historique. L’🇺🇦 a besoin de défense aérienne. pic.twitter.com/s2FnaWvEbT

Μετά τη φονική αυτή επίθεση, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Όποιος πείθει τους εταίρους να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερες δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς, για να απαντήσει, όπως πρέπει στον τρόμο, εργάζεται για να εμποδίσει ακριβώς αυτού του είδους τα ρωσικά τρομοκρατικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η πόλη, όπου πραγματοποιήθηκε το ρωσικό χτύπημα, βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η επίθεση κατέστρεψε ιστορικά κτίρια στην καρδιά της πόλης, όπως ανακοίνωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Russians using their fastest, most accurate missiles to target the residential, historical center of Lviv.

Just massacres now, while Ukraine continues to abide by «allies» demands that Russia’s launchers are protected. pic.twitter.com/M3BT2q41kP

