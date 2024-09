Στους 47 ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από το νέο ρωσικό πλήγμα στην πόλη Πολτάβα της Ουκρανίας, με τους τραυματίες να έχουν φτάσει τους 206.

Όπως ενημέρωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν μια εκπαιδευτική εγκατάσταση και ένα κοντινό νοσοκομείο σε κεντρική περιοχή της Ουκρανίας, στην περιοχή Πολτάβα.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «διέταξα μια πλήρη και άμεση έρευνα για όλες τις συνθήκες του τι συνέβη. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες εμπλέκονται στην επιχείρηση διάσωσης. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι βοήθησαν και σώζουν ζωές από την πρώτη στιγμή μετά το χτύπημα».

Υποσχέθηκε επίσης η Ρωσία να λογοδοτήσει και κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παραδώσουν επειγόντως περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας και να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπάει βαθιά στο ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Ήδη οι Αρχές κήρυξαν τριήμερο πένθος για τα θύματα.

Το πλήγμα έρχεται μετά από αρκετά 24ωρα μαζικών βομβαρδισμών με ντρόουν εναντίον κυρίως της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, το πλήγμα συνέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός ειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων. «Συνέβη την ώρα που οι άνθρωποι πήγαιναν προς το υπόγειο καταφύγιο», τόνισε.

«Χάρη στο συντονισμένο έργο των διασωστών και των γιατρών, διασώθηκαν 25 άτομα, 11 από τα οποία απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια, οι διασώστες συνεχίζουν αυτή τη στιγμή το έργο τους», πρόσθεσε το υπουργείο.

Ουκρανοί στρατιωτικοί μπλόγκερ, από την πλευρά τους, ισχυρίστηκαν ότι οι πύραυλοι είχαν στόχο μια επίσημη υπαίθρια στρατιωτική τελετή.

russia launched two ballistic missiles city of Poltava, Ukraine, killing at least 41 and injuring 180 people. pic.twitter.com/Goxkwk4ljw



Σε μία άλλη εξέλιξη οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για να δώσουν στην Ουκρανία πυραύλους Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να φτάσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, αλλά το Κίεβο θα πρέπει να περιμένει αρκετούς μήνες καθώς οι ΗΠΑ επεξεργάζονται τεχνικά ζητήματα πριν από οποιαδήποτε αποστολή. Αυτό αποκάλυψαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Η συμπερίληψη των κοινών πυραύλων αέρος-εδάφους Standoff (JASSM) σε ένα εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό το φθινόπωρο, ανέφεραν τρεις πηγές, αν και δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση.

The USA may transfer long-range JASSM missiles to Ukraine, Reuters has quoted US officials as saying

A decision is expected in the fall, with delivery possible a few months after that. No final decision has been made yet, and it is unclear whether restrictions on strikes on… pic.twitter.com/plMVvObXfy

— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024