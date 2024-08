«Είμαι αυτός που ψάχνετε». Με αυτά τα λόγια και αιματοβαμμένα ρούχα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, φέρεται να παραδόθηκε στις Αρχές ο 26χρονος Ίσα Αλ Χ. από τη Συρία για την επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ στο Ζόλινγκεν της Γερμανίας, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε.

Το περιοδικό Der Spiegel ανέφερε ότι ο Ίσα γεννήθηκε στην συριακή πόλη Ντέιρ Εζούρ κι έφθασε στην Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022. Ζήτησε άσυλο στο Μπίλεφελντ κι έναν χρόνο αργότερα έλαβε «επικουρική προστασία», την οποία εξασφαλίζουν συχνά πρόσφυγες από χώρες όπου μαίνονται εμφύλιες συρράξεις. Πρόκειται για σουνίτη μουσουλμάνο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστός στις Αρχές ως εξτρεμιστής ισλαμιστής.

«Έχουμε υπό κράτηση τον ύποπτο που αναζητούμε όλη μέρα» χθες, επιβεβαίωσε στο ARD ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ.

🚨BREAKING

ISIS terrorist arrested in Solingen says he carried out the terror attack for Palestine and all Muslims.

They see Europeans and Christians as enemies and there are millions of them among us with this mentality. pic.twitter.com/2C5ICZUsO6

— Europe Invasion (@EuropeInvasionn) August 24, 2024